Antonella Fiordelisi, che visione: in costume lascia senza fiato

Antonella Fiordelisi è di nuovo single dopo la rottura con Edoardo Donnamaria e con i suoi scatti bollenti su Instagram fa sognare i suoi numerosi fan

Bellissima, determinata, grintosa e senza peli sulla lingua. Antonella Fiordelisi non avrà il dono della diplomazia ma di certo non è una che faccia molta fatica ad esprimere ciò che pensa. Da astro nascente della scherma italiana a concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il percorso della giovane Antonella è stato caratterizzato da scelte importanti e non proprio banali.

Alla fine la Fiordelisi ha scelto di dedicarsi al lavoro di modella e indossatrice, un lavoro che le sta regalando parecchie soddisfazioni. Anche grazie alla spinta dei social e della popolarità accresciuta grazie alla partecipazione al reality più seguito della tv italiana, la Fiordelisi è diventata una delle modelle più richieste e desiderate.

Il suo profilo Instagram, da qualche tempo uno dei più seguiti dell’arcipelago social, è oggi frequentato da oltre un milione e mezzo di followers che le inviano messaggi di ogni tipo, perfino proposte di matrimonio. Durante la partecipazione della Fiordelisi al Grande Fratello Vip ha fatto discutere la sua bollente e appassionata storia d’amore con il giovane osservatore del programma Forum, Edoardo Donnamaria.

Una liaison che ha resistito qualche mese lontano dalla casa di Cinecittà, nella vita di tutti i giorni. Fino al momento in cui entrambi hanno deciso che non era possibile andare avanti e proseguire oltre. Antonella Fiordelisi è tornata single e a quanto pare non ha ancora iniziato alcune nuova relazione.

Antonella Fiordelisi in costume: in piscina l’ex gieffina fa la sua figura

In questi giorni la bellissima ex schermitrice salernitana si sta godendo qualche giorno di vacanza, come testimoniano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Un ultimo post che ha mandato in visibilio i followers: la Fiordelisi è ritratta con indosso un costume che mette in risalto il suo fisico tonico e armonioso.

Nonostante abbia smesso di gareggiare e di allenarsi con continuità Antonella Fiordelisi mantiene una muscolatura davvero invidiabile, riscontrabile nelle braccia, le spalle robuste e un addome piatto e ben disegnato. Un fisico atletico e molto femminile al tempo stesso, tanto da mandare in visibilio un numero elevatissimo di fan che la seguono quasi tutti i giorni. I suoi profili social infatti stanno diventando sempre più popolari, una crescita di cui non si vede la fine.