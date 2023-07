Ivana Knoll, una foto coi fiocchi: in lingerie fa impazzire Instagram

Ivana Knoll come sempre lascia i fan senza fiato, la nuova foto in lingerie è uno spettacolo e mette in risalto il suo fisico pazzesco

Ci aveva già mostrato appieno tutto il suo fascino e la sua sensualità alcuni mesi fa, in occasione dei Mondiali in Qatar, quando con le sue apparizioni sugli spalti e non solo si era messa in luce come la tifosa più seducente del torneo, sbaragliando tutta la concorrenza. Ed era chiaro già allora che Ivana Knoll sarebbe diventata un fenomeno planetario anche a seguire, creando una attesa spasmodica per quello che sarebbe stata capace di fare nei mesi estivi.

La modella e influencer croata, grande appassionata di sport e di calcio in particolare, dopo l’ultima rassegna iridata ha visto accrescersi notevolmente la sua popolarità, giungendo a quasi tre milioni e mezzo di followers su Instagram. Di scatti per così dire ‘estivi’, in realtà, ne aveva riservati anche nei mesi scorsi, dato che come spesso le capita gira per il mondo e anche fuori stagione si trova sulle spiagge a regalare spettacolo.

Naturalmente, in questa fase quasi ogni giorno sta offrendo al suo pubblico visioni da urlo. Per diverse settimane è stata in quel di Ibiza, con post e stories sempre più bollenti, evidenziando quel fisico giunonico e incontenibile che ormai è diventato immediatamente riconoscibile e garanzia di like e commenti estasiati.

Ivana Knoll in baby doll stratosferico, statuaria e sensuale come non mai: temperature altissime

I più attenti avranno già notato, dalle sue stories, come Ivana abbia cambiato zona e ora si trovi in quel di Saint-Tropez. In attesa di vederla in scena sulle spiagge francesi, ecco un post da uno dei suoi shooting più riusciti.

In baby doll rosa, giocando con aderenze e trasparenze, Ivana quasi buca lo schermo con la sua silhouette prorompente e curve che lasciano il segno. La passione e la fantasia dei fan come al solito si accendono in un lampo. Ennesimo capolavoro che riceve il giusto tributo dalla community, sempre più in delirio per lei. L’estate è ancora lunga e ci attendono molti altri scatti da sogno. E’ già iniziata per lei la lunga volata che la porterà a essere protagonista anche a Euro 2024, dove sicuramente la rivedremo in azione tra il pubblico a sostenere la sua Croazia. In Germania, tra l’altro, viste le sue origini tedesche, sarà per lei come giocare ‘in casa’.