Napoli, Sousa “manda” Simeone alla Lazio: l’erede ce l’ha in casa

L’arrivo eventuale di Paulo Sousa potrebbe cambiare molte cose al Napoli: addio a Simeone per un altro attaccante

Dopo la fine del campionato e il trionfo del Napoli, gli azzurri saranno chiamati a ripartire, da campioni d’Italia in carica, senza il loro allenatore, Luciano Spalletti, che si è preso un anno sabbatico dopo la grande impresa, e anzi ha adombrato eventuali ipotesi di ritiro dal mondo del calcio. Il toto panchina per i partenopei sta infuriando già da qualche giorno e il nome più caldo in queste ore sembra quello di Paulo Sousa. Nome che potrebbe avere già ripercussioni importanti sul mercato.

De Laurentiis avrebbe contattato il tecnico portoghese, autore di un buon finale di stagione con la Salernitana, condotta a una brillante salvezza. Ipotesi da confermare, ma che stando ai rumours sembrerebbe trovare riscontri. Dunque, potrebbe davvero essere l’ex Fiorentina ad ereditare la panchina di Spalletti, e il primo effetto di questa decisione potrebbe riguardare Giovanni Simeone.

Non era naturalmente facile, per il ‘Cholito’, essere nelle gerarchie dietro l’inarrestabile Victor Osimhen. L’argentino si è però ugualmente ritagliato un posto di rilievo nell’annata azzurra, con 9 gol stagionali in tutto, alcuni dei quali, come quelli con Milan e Roma, pesantissimi. Il suo destino a Napoli potrebbe essere segnato in caso di arrivo di Sousa. Il riscatto dal Verona non è stato ancora formalizzato, su di lui c’è la Lazio. Il Napoli potrebbe lasciarlo andare, con un sostituto già individuato.

Napoli, via il ‘Cholito’ Simeone per uno dei super bomber dell’ultima Serie A

Un sostituto che naturalmente riscuoterebbe il gradimento da parte del nuovo allenatore. Gradimento piuttosto ovvio, dato che Sousa lo conosce molto bene avendolo allenato negli ultimi mesi.

Si tratta di Boulaye Dia, che ha messo una firma a fuoco sulla salvezza della Salernitana, realizzando ben 16 gol in campionato. Uno dei quali, davvero splendido, al ‘Maradona’, quello che nell’1-1 tra azzurri e granata ha rimandato di qualche giorno la festa scudetto del Napoli. Al momento, il giocatore è fermo per essersi sottoposto a una operazione al ginocchio dopo una distorsione, ma tra un mese dovrebbe essere in piena forma. Le incognite riguardano però l’effettivo arrivo di Sousa a Napoli e soprattutto il tipo di rapporti che potrebbe esserci tra partenopei e salernitani, a livello dirigenziale, dopo l’eventuale ‘scippo’ dell’allenatore.