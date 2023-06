Istanbul piccante: Paola Saulino resta in intimo

Doveva e voleva essere presente: Paola Saulino ha reso davvero “piccantissimo” l’appuntamento della finale di Champions di Istanbul.

Poteva mancare ad un appuntamento così importante? Poteva non esserci nella finalissima di Istanbul tra Manchester City e Inter? Influencer e attrice sempre sulla cresta dell’onda, Paola Saulino, 33 anni, come sempre, lascia senza fiato e stupisce i suoi followers.

Le immagini di Instagram non lasciano dubbi: la voglia di provocare e di sorprendere non la abbandona mai. Ed ecco che si fa fotografare sugli spalti dello stadio di Istanbul in abitini succinti, con lo splendido lato A quasi completamente in evidenza. C’è davvero poco spazio per l’immaginazione.

Paola ha un caratterino davvero “verace”, come ogni buona napoletana che si contraddistingue. Aveva promesso che si sarebbe spogliata per la festa del Napoli e così è stato. L’abbiamo vista in giro per le strade della capitale partenopea, accanto ai tifosi, completamente nuda, con il corpo totalmente dipinto d’azzurro, dando vita ad un percorso di body painting davvero suggestivo.

Nei giorni scorsi la procace Paola ha anche tenuto banco per una lite personale, tutta inscenata sui social, con la compagna di Jorginho, brasiliano e nazionale azzurro. Uno scambio di battute ferocissimo, dove la Saulino rispondeva apertamente alle accuse di aver insidiato l’ex calciatore del Napoli e del Chelsea e veniva apostrofata in modo non certo edificante.

Paola Saulino fra tremare lo stadio di Istanbul: la foto è da infarto

Paola, ricordiamolo, è un’attrice e showgirl nata a Napoli il 16 luglio del 1989. Ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo con il ”Pompa tour” del 2016 ma in realtà sono diverse le esperienze che ha fatto nel mondo dello spettacolo. Nel cinema ha esordito con Fausto Brizzi nel film Pazze di me del 2013 e, successivamente, ha preso parte anche alla fortunata serie TV di Sky “1992”.

Popolarissima sui social, con oltre 600mila followers, la Saulino non fa mai mancare, ai suoi fan, vere e proprie “delizie per gli occhi”. I commenti non possono essere che espliciti. Le forme sono giunoniche, il viso è angelico. Ad accompagnarla, inoltre, ci sono talento, grandi doti di comunicazione, proprietà di linguaggio. Non per niente la sua carriera di attrice è ancora apertissima e ricca di prospettive.

Non nuova a provocazioni, non ha mai nascosto la sua passione per i calciatori, in particolare quelli del Napoli. Come quando lasciò intendere apertamente che aveva un debole per l’asso georgiano Kvaratskhelia.

Lo aveva promesso e quello che promette di solito lo fa: ed è per questo che l’abbiamo vista sfilare a Fuorigrotta, davanti allo stadio, in mezzo a una folla festante, con quel corpo scolpito da Madre Natura totalmente dipinto d’azzurro. Da Napoli a Istanbul il passo è breve: nei momenti topici del calcio lei c’è. Ed eccola allora sfoggiare “un davanzale da mille e una notte”: roba da infarto.