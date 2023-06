La visione di spalle è mozzafiato: Eva Padlock lascia a bocca aperta

Eva Padlock sa sempre come catturare l’attenzione di chi la segue e che non si perde un singolo aggiornamento da parte sua: guardare per credere – FOTO

La meravigliosa Eva Padlock non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva un altro importante post che non poteva assolutamente passare inosservato agli occhi dei fan. Gli stessi che, a dire il vero, si devono ancora riprendere da quello che hanno appena visto.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha veramente esagerato. Anche in questo scatto si è superata alla grande. Non è affatto un mistero che questa sua foto stia raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione dei suoi follower, ancora increduli da quanto hanno appena visto.

Eva Padlock, semplicemente incantevole: che bikini

Con l’avvicinarsi, sempre di più, di questa estate (che si preannuncia a dir poco bollente) la meravigliosa Eva continua a stupire tutti quanti noi. Lo fa con un nuovo post a dir poco incantevole. Uno scatto a mare, completamente in bikini, dove mette in mostra le sue importanti forme. Le stesse che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Un bikini rosso che le dona alla grande (ed i risultati si vedono).

Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente da cornice in questa immagine, ma mai quanto la bellissima modella che cattura l’attenzione dei suoi fan. “Sei di una sensualità sconvolgente, mai visto nulla del genere”, “Sei assolutamente fantastica”, “Incantevole, meravigliosa” e tanti altri commenti da parte dei suoi seguaci. Con questi scatti, ancora una volta, si conferma come la ‘Regina di Instagram‘.

In molti l’hanno conosciuta, ancora prima che diventasse una modella affermata, in televisione. Soprattutto per quanto riguarda il fantastico mondo della MotoGp dove aveva il ruolo di “ombrellina“. Le telecamere di Mediaset, in più di una occasione, l’hanno inquadrata. Da quel momento in poi è entrata nel cuore dei suoi nuovi fan. Per chi non lo sapesse la nativa di Barcellona sostiene calcisticamente una squadra italiana.

Stiamo parlando della Juventus. Anni fa, dopo l’arrivo a Torino da parte di Cristiano Ronaldo, la classe ’84 si è fatta fotografare in più di una occasione con la maglia bianconera del fuoriclasse portoghese. Aumentando, sempre di più, la stima dei supporters della ‘Vecchia Signora‘.