La stella della B va al Napoli: De Laurentiis chiude l’affare

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa sul serio per una delle stelle della Serie B che è intenzionato a portare in azzurro

Una delle stelle della Serie B, la prossima stagione, non continuerà a giocare in cadetteria. Ed il motivo è fin troppo chiaro visto che continua ad avere importanti richieste di mercato. Soprattutto da parte della squadra campione di Italia come il Napoli. Il presidente degli ‘Azzurri’, Aurelio De Laurentiis, ha serie intenzioni verso di lui ed intende anticipare la concorrenza delle altre squadre fortemente interessate a lui.

L’obiettivo è quello di offrire una importante cifra al club che ne detiene il cartellino e che possa avviare, quanto prima, una importante trattativa per averlo a disposizione in vista del prossimo ritiro estivo in quel di Dimaro. Come riportato in precedenza le richieste per il calciatore sono molte, ma il Napoli potrebbe seriamente spuntarla e offrirgli un importante ingaggio. Oltre a farlo giocare in una competizione importante come la Champions League.

Il Napoli fa sul serio: dalla B alla Champions

In ogni caso questo è stato il suo anno. Sicuramente indimenticabile per lui, anche se avrebbe preferito decisamente fare molto di più per aiutare sia la sua nazionale che il suo club. In primis con il Marocco dove è riuscito ad ottenere un importante quarto posto all’ultima edizione della Coppa del Mondo. Poi, con il suo Bari, arrivare ad un passo dal clamoroso ritorno in Serie A. Una festa rovinata da Pavoletti a pochi minuti dal fischio finale della gara del ‘San Nicola’.

Walid Cheddira, però, potrebbe comunque arrivare nella massima serie. Non con la maglia dei ‘Galletti’, ma con quella del Napoli. A dire il vero non si tratterebbe affatto della prima volta che i partenopei nutrano molta simpatia ed ammirazione nei confronti dell’attaccante. Lo stesso che, in questa stagione, si è tolto la soddisfazione di trovare la rete in molte occasioni. Per la precisione sono ben 22 le reti (considerando anche le 5 in Coppa Italia) in 34 apparizioni. Davvero numeri niente male che gli sono garantiti l’interesse del Napoli.

I campioni di Italia sono pronti a rinforzare il proprio reparto offensivo con l’arrivo del marocchino. Anche se, a dire il vero, bisogna fare molto presto visto che sulle sue tracce potrebbero esserci anche altri club importanti che disputeranno competizioni europee. Tra questi anche la Lazio e la Roma che potrebbero fare più di un pensierino per lui.