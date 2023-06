Salvezza e affare in casa Napoli: il Verona piazza il colpo

Per festeggiare la permanenza in A l’Hellas Verona vuole festeggiare un grande colpo di mercato dal Napoli

L’Hellas Verona, nella serata di domenica, ha conquistato una importantissima vittoria. Non una qualunque, ma quella che le ha garantito di trascorrere almeno un altro anno nella massima serie. Nulla da fare, invece, per lo Spezia che dopo tre stagioni saluta la massima serie.

Gli scaligeri stanno già pensando alla prossima stagione. Soprattutto dal punto di vista del calciomercato estivo. Tanto è vero che stanno seriamente pensando ad un importante colpo dalla squadra campione di Italia, ovvero dal Napoli.

Verona, colpo dal Napoli? Si opta per il prestito

L’Hellas Verona, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronta a ripartire dal duo di allenatori formato da Zaffaroni e Bocchetti che, chiamati in extremis al posto di Cioffi, sono riusciti ad ottenere una importante salvezza nel match di “playout” la scorsa domenica. Adesso, però, l’obiettivo è quello di fare bene la prossima stagione e di non complicarsi la vita come hanno fatto in questo campionato.

Come riportato in precedenza la società gialloblù sta pensando seriamente ad un importante acquisto per il nuovo torneo di Serie A. Lo stesso che è pronto ad arrivare dal Napoli. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli. Il terzo destro (all’occorrenza anche difensore centrale), potrebbe seriamente arrivare in prestito alla squadra del Nord.

Ricordiamo che il calciatore ha trascorso gli ultimi sei mesi a Genova con la maglia della Sampdoria. Sotto le gesta del tecnico Stankovic è notevolmente migliorato, tanto da guadagnarsi la fiducia e la stima da parte dei sostenitori blucerchiati. Si è tolto la soddisfazione anche di trovare la sua prima rete in Serie A (un’altra in casa sfidando l’Empoli). Contro chi? Proprio ai danni del Verona nel match vinto in casa per 3-1. Poi ha totalizzato anche due assist in favore dei suoi compagni di squadra.

Anche se non è così facile come sembra, per il semplice motivo che bisognerà valutare l’opinione del prossimo allenatore azzurro. Spalletti aveva deciso di mandarlo in prestito per fargli fare le ossa e averlo a disposizione per il nuovo campionato. Ora che il mister di Certaldo andrà via le cose potrebbero cambiare. Come riportato in precedenza resterà da capire cosa ne penserà il nuovo allenatore. Lo valuterà in vista del prossimo ritiro estivo in quel di Dimaro e Castel di Sangro.