Napoli, tifosi impazziti: nuovo mister e salti di gioia per Osimhen

Napoli ad un passo dall’annunciare il nuovo allenatore: l’indiziato principale per la panchina convince Victor Osimhen.

Sostenitori del Napoli ancora divisi dopo che Luciano Spalletti ha preso la decisione di dimettersi da guida tecnica del club partenopeo. Successivamente alla vittoria dello scudetto, il primo per l’allenatore toscano e il terzo nella storia del club azzurro, Spalletti ha pensato bene di dimettersi da vincitore. Per qualcuno ha preso la decisione migliore, mentre secondo altri avrebbero dovuto continuare il suo percorso.

Al di là dei molteplici parerei dei tifosi, la società si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore e adesso, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i piani alti del Napoli sarebbero finalmente arrivati a dama. All’inizio del ritiro precampionato manca circa un mese e non c’è più tempo da perdere. Se il Napoli vuole confermare il primo piazzamento in classifica, deve rimettersi presto al lavoro.

Deciso il nuovo allenatore del Napoli, perché può essere importante per Osimhen

Il primo passo per tornare alla carica è quello di ufficializzare chi sarà il prossimo allenatore del club. Stando a quanto appreso del giornalista di Sky Sport, il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere per Christophe Galtier. Ormai ex allenatore del Lille in vantaggio, secondo diverse fonti, sul connazionale nonché ex Serie A Rudi Garcia. Una notizia che già così può tornare a far sorridere Victor Osimhen.

Passo verso la permanenza per l’attaccante nigeriano? Questo è ancora tutto da vedere. Nel frattempo il centravanti classe 1998 può dichiararsi contento di poter riabbracciare Galtier. Suo allenatore già ai tempi del Lille durante la stagione 2019/20, quella culminata con la pandemia, che ha visto Osimhen chiudere i giochi con ben 18 goal segnati in 38 apparizioni totali.

Quella resta ancora oggi una delle migliori stagioni del venticinque nigeriano che proprio in seguito a quel periodo al Lille fu definitivamente acquistato dal Napoli in cambio della bellezza di 70 milioni di euro. In attesa di capire quello che sarà il futuro del bomber fresco vincitore della classifica marcatori in Serie A, il Napoli spera di annunciare quanto prima chi sarà il futuro allenatore.

L’ex PSG sembra tornato una volta per tutte in pole position. Nei prossimi giorni la palla passerà al numero uno partenopeo Aurelio De Laurentiis che avrà l’ultima parola in merito. Tra le altre, resta ancora viva l’opzione che porterebbe a Napoli Paulo Sousa della Salernitana. Operazione che da qualche ora a questa parte si sarebbe freddata.