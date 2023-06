Diego Maradona, gesto pazzesco poco fa: Napoli in tilt

Gesto pazzesco a Napoli per Diego Armando Maradona e la città partenopea finisce in tilt per la grandissima gioia dei tifosi

Quel che ha fatto Diego Armando Maradona per il Napoli e per la città viene ricordato ancora oggi, a quasi tre anni di distanza dalla sua morte. L’argentino, durante il suo periodo di permanenza in maglia azzurra, è riuscito a vincere -tra le altre cose- 2 Scudetti e una Coppa UEFA.

Successi splendidi, i primi del Napoli almeno fino a quest’anno. Perché il Napoli è tornato a vincere il campionato a trentatré anni di distanza riuscendo a imporsi in Serie A anche senza l’apporto di Maradona.

Una grande impresa per i ragazzi di Luciano Spalletti, diventate delle vere e proprie leggende, a cui vengono sistematicamente dedicati cori e murales. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello per Piotr Zielinski nel comune di Quarto. Il centrocampista polacco veste la maglia del Napoli dal 2016, è uno dei più anziani di un gruppo abbastanza giovane e vive proprio a Quarto.

La città di Napoli ha una quantità enorme di murales dedicati, manco a dirlo, a Diego Armando Maradona. Oltre ovviamente allo stadio, che ha cambiato denominazione poco dopo la morte del Pibe de Oro. E proprio a Napoli negli ultimi giorni è stato inaugurato un nuovo murales per l’argentino, con i tifosi che sono andati in delirio per l’opera.

Nuovo murales per Maradona a Napoli

La zona prescelta è a Calata Capodichino, l’artista è Leticia Mandragora che ha già inaugurato un murales nel comune di Frattamaggiore in passato. Quello nuovo, invece, ritrae Diego Armando Maradona in una delle sue pose più famose, con lo sguardo fiero e fermo.

Presente all’inaugurazione anche Tommaso Starace, storico magazziniere che lavora nel Napoli da oltre trent’anni. Lui, che Maradona lo ha conosciuto al Napoli ed è stato aggregato all’Argentina per la spedizione di Italia ’90 su richiesta proprio di Diego, era presente per rendere ancor più speciale l’evento.

Manco a dirlo, traffico in tilt per Capodichino con tanti appassionati scesi per riprendere il telone che viene via, per scattare foto e filmare video ricordo. Ciò che ha fatto Maradona per i tifosi del Napoli resterà negli annali, e questi murales servono proprio per tenere vivo il ricordo per il Pibe de Oro. Non a caso, tanti piccoli tifosi azzurri amano la sua figura pur non avendolo mai visto giocare, ma lo conoscono attraverso i racconti dei più grandi.