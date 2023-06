Se ne va all’Inter: tifosi del Napoli senza parole

Sarebbe un tradimento davvero imprevisto per i tifosi napoletani, ecco chi potrebbe finire all’Inter in estate.

Una squadra ha concluso la stagione con la finale di Champions League, l’altra ha vinto lo scudetto. È molto probabile, a meno di un ottimo mercato da parte della Juve, che Inter e Napoli si contendano anche il prossimo tricolore. Il Milan per adesso resta un po’ più defilato, anche vista l’agitazione societaria.

Saranno anche due squadre che potranno condurre un ottimo mercato, quella nerazzurra e quella Partenopea che in realtà vorrebbe cambiare molto poco. Dipenderà tutto anche dalle partenze da una parte e dall’altra ed una cosa è sicura per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi. Diversi nomi potrebbero partire dalla difesa, sicuramente dirà addio Milan Skriniar.

Se ne va all’Inter, Napoli tradito

Sarà proprio in difesa quindi, che ci si aspetta che inizia ad operare maggiormente la squadra milanese, anche nei primissimi giorni di mercato. Vi diamo un piccolo indizio, i dirigenti dell’Inter si dovranno incontrare presto con quelli del Chelsea per decidersi sul futuro di Romelu Lukaku, col belga che non è così sicuro di restare definitivamente a Milano, visto che i Blues potrebbero ancora puntarci.

Forse però, non punteranno ancora su Kalidou Koulibaly che è finito nel mirino dopo la stagione certo non esaltante dei londinesi. A dirla tutta, nessuno in rosa si è salvato, ma l’ex Napoli è spesso finito in panchina ed a fine anno, ha contato solo 23 presenze in Premier League e 7 in Champions. Giusto da parte dell’Inter, pensare ad un calciatore sicuramente ancora buono come lui.

Secondo la Gazzetta dello Sport non è infatti sicura la permanenza del senegalese allo Stamford Bridge e un ritorno nel campionato dove è diventato il Koulibaly che è oggi, potrebbe far piacere anche a lui. Il trentunenne è stato praticamente dimenticato, per così dire, dai supporters napoletani che hanno vinto lo scudetto anche grazie all’ottimo Kim.

Ma tutto questo è stato possibile anche perché il trentunenne è andato a giocare all’estero, finendo per non ‘tradire’ la sua città ormai adottiva. Se arrivasse un’offerta dall’Italia però, come detto, il ragazzo potrebbe pensarci e tentare di rilanciarsi dopo il brutto anno al Chelsea. Chissà come verrebbe accolto allora al ‘Maradona’, l’ex numero 26 degli azzurri, che con la maglia del Napoli ha giocato 317 volte in otto anni. Intanto, vista la possibile partenza di Kim, anche gli azzurri potrebbero cercare un centrale a breve.