Promozione e colpo dal Napoli: il Cagliari chiude l’affare

Il Cagliari neopromosso in Serie A si rinforza: il primo colpo arriva dal Napoli Campione d’Italia

Una promozione arrivata al 93′ dello spareggio contro il Bari. Il Cagliari è stata l’ultima squadra a salire in Serie A e l’ha fatto nel modo più rocambolesco possibile, quando anche il più ottimista dei tifosi aveva ormai perso le speranze.

Ed invece una zampata di Pavoletti in pieno recupero ha regalato la Serie A al Cagliari e condannato il Bari alla permanenza in B, quando ormai sembrava fatta. Destino crudele e beffardo per i pugliesi, bello e dolce per i sardi che dopo un anno di Purgatorio nella serie cadetta tornano a respirare l’aria della massima serie.

Il merito maggiore del capolavoro sardo è naturalmente di Claudio Ranieri; tutti concordi nell’affermarlo, con il tecnico romano che ha compiuto un altro miracolo sportivo, dimostrando ancora una volta le sue grandi qualità. E la commozione a fine gara ha evidenziato lo spessore umano di Sir Claudio che, con ogni probabilità, sarà riconfermato sulla panchina dei sardi.

La promozione in Serie A è però solo il primo passo. Spetterà ora a Giulini costruire una squadra in grado di tenere la categoria nella prossima stagione.

Cagliari, pronto il primo colpo: arriva dal Napoli

Il patron rossoblu ha già subìto sulla sua pelle la scottatura di una retrocessione amara e quindi non deve ripetere gli errori del passato. Affidarsi a Ranieri in panchina è di certo una delle migliori soluzioni possibili, considerata l’esperienza del tecnico e quanto sia navigato, ma la rosa andrà notevolmente irrobustita.

Ed il primo colpo può arrivare addirittura dal Napoli Campione d’Italia. Uno dei reparti da rinforzare maggiormente è il centrocampo ed i sardi hanno messo nel mirino Gianluca Gaetano, giovane regista dei partenopei.

Nell’ultima stagione ha giocato davvero con il contagocce e potrebbe partire per una nuova esperienza che gli darebbe la possibilità di accumulare minuti in Serie A. Naturalmente arriverebbe in Sardegna con la formula del prestito, perché il Napoli non vuole assolutamente perdere il controllo sul ragazzo.

Il tutto, però, è subordinato alle scelte del nuovo tecnico; non è da escludere, infatti, che il nuovo inquilino della panchina azzurra possa decidere di puntare sul ragazzo napoletano e, quindi, blindarlo. Di certo c’è che il Cagliari, in questo momento, è in vantaggio sulle rivali – che pure non mancano – per accaparrarsi il centrocampista.

Un rinforzo sicuramente di livello per la mediana del Cagliari che dovrà poi andare a caccia anche di un bomber.