Ci siamo, tutto pronto per il ritorno di Gattuso in Italia: dove allenerà

Ringhio sta per sedersi nuovamente su una panchina della serie A. Il suo approdo resta legato all’ultima squadra allenata in Italia.

Gennaro Gattuso è reduce dalla breve avventura in Spagna. Con il Valencia in tutto appena 22 gare con la media punti di 1,18. L’allenatore di Corigliano Calabro aveva lasciato il Belpaese al termine del campionato 2020-2021. La sua ultima pagina col Napoli fu deludente: il gol di Davide Faraoni fissò l’1-1 tra Napoli e Verona. Un pareggio che costò la Champions ai partenopei e la panchina a Gattuso, sostituito poi da Luciano Spalletti.

Ora l’ex tecnico del Palermo potrebbe ripartire da un altro club campano. Curiosamente, Gattuso potrebbe diventare l’erede del futuro allenatore del Napoli.

La Salernitana cambia tutto: Gattuso ad un passo

Gennaro Gattuso a breve potrebbe diventare il nuovo tecnico della Salernitana. Il sodalizio di Danilo Iervolino infatti non ha preso affatto bene la notizia, mai smentita dal diretto interessato, del vertice tra Aurelio De Laurentiis e Paolo Sousa. L’inquilino dell’Arechi sembrava destinato a restare, così come affermato pochi giorni fa dal ds, Morgan De Sanctis. “Con Sousa esiste un allineamento e una condivisione dei programmi al 100%. Io sono convinto che resterà con noi”, aveva affermato con sicurezza il dirigente della Salernitana. Come scrive anche calciomercato.it, ora l’orizzonte sembra totalmente cambiato.

Il presidente Iervolino ha deciso di cambiare rotta e Gattuso, che a Salerno ci è già stato da giocatore nel 1998-1999, 25 gettoni, è chiaramente in cima alla lista dei suoi desideri. Oltre all’ex centrocampista del Milan in lizza sarebbero Francesco Farioli, in Turchia sulla panchine di Karagumruk e Alanyaspor,. L’ultima new entry porta ad Andrea Pirlo, ultima stagione al Karagumruk.

Quello per l‘ex regista di Inter, Milan e Juventus sarebbe un ritorno di fiamma. Nel febbraio 2022 infatti, dopo l’esonero di Colantuono, l’allora ds della Salernitana, Walter Sabatini, l’aveva contattato prima di affidare la panchina a Davide Nicola. Ovviamente lo strappo tra Salernitana e Sousa è ancora fresco. Iervolino con la pec, come da contratto, aveva rinnovato il vincolo al tecnico portoghese fino al 2024.

L’ex mediano della Juventus però non ha resistito alle tentazione Napoli. Il lusitano ha detto sì agli azzurri, non è però il preferito di De Laurentiis. In pole resterebbe l’ex allenatore del PSG, Christophe Galtier. Il tecnico marsigliese non ha trovato l’intesa per la buonuscita, ballano 15 milioni, come da compenso fino al 2024. Un’intera Regione è in fermento per le proprie panchine. Dopo uno scudetto e una salvezza importanti, nessuno credeva di trovarsi in questo reticolo.