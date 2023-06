De Laurentiis e la frase che sta facendo infuriare tutti a Salerno

De Laurentiis sta facendo infuriare tutti dalle parti di Salerno, con una frase che ha infiammato una rivalità già accesa

Il Napoli sta attraversando un momento piuttosto delicato e ora rischia di andarci di mezzo anche la Salernitana, con una scelta che sta facendo letteralmente discutere tutta Italia.

Lo Scudetto appena conquistato, l’eredità di Spalletti da onorare e un nuovo progetto tecnico da far partire il prima possibile. L’estate del Napoli è carica di impegni e scelte che dovranno permettere agli Azzurri di rimanere competitivi ai massimi livelli anche per il campionato che verrà.

De Laurentiis non ha insistito più di tanto con l’allenatore di Certaldo, pensando di aver forse concluso un ciclo biennale carico di gioie e soddisfazioni. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco ma ha portato ad un clamoroso risultato appena una settimana fa, con la coppa del tricolore alzata al cielo del Diego Armando Maradona. Tutto lo stadio ha tributato il giusto elogio a un gruppo di giocatori e tecnici che ha fatto qualcosa di davvero straordinario. Nemmeno ai tempi del “Pibe de Oro” il Napoli era riuscito a dominare in questo modo dall’inizio alla fine della stagione.

Merito senza dubbio di una grande organizzazione tattica ma anche di un parco giocatori non del tutto affermati ma davvero fortissimi. Da Kim a Lobotka, passando per Anguissa e Kvara, fino ad arrivare all’immenso Osimhen.

Il Napoli vuole Paulo Sousa: la scelta di De Laurentiis fa infuriare la Salernitana

Ora però è tempo di pensare al futuro e al tecnico che siederà sulla panchina azzurra il prossimo anno. Citando con insistenza un antico detto napoletano, De Laurentiis aveva dichiarato: “Non voglio sfruculiare il pasticciotto”, ovvero non cercherò di dare fastidio ad altri club strappando loro un allenatore sotto contratto.

Questo principio pare però non essere del tutto vero e in Campania sta montando una polemica di dimensioni consistenti. Si perché l’ultimo nome abbinato alla panchina partenopea è quello di Paulo Sousa, mister della Salernitana.

L’incontro con il ds De Sanctis aveva portato ad una sostanziale conferma del portoghese, con tanto di ambizioni rilanciate per il 2023/2024. Chiaro però che una chiamata del Napoli non si può rifiutare e come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, adesso Paulo Sousa sembrerebbe essere in pole per accasarsi a Castel Volturno. La Salernitana non la sta prendendo per niente bene e a quanto pare le dichiarazioni di De Laurentiis sul non infastidire gli altri club sono già cadute nel dimenticatoio.