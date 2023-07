Blitz Napoli, colpo in Premier: tutti a bocca aperta

Nuova idea per il Napoli, si potrebbe andare in Gran Bretagna per il nuovo difensore: ecco chi è e dove gioca.

Dopo quella con una rappresentativa locale in Trentino con un Napoli imbottito di giovani, c’è stata la prima vera uscita della squadra di Rudi Garcia. Gli azzurri hanno affrontato la Spal, squadra di Serie C, inserendo nella ripresa campioni come Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen. Risultato, 1-1.

Gli uomini del tecnico francese hanno messo minuti nelle gambe e divertito il pubblico con scambi veloci e qualche azione interessante, nonostante i ritmi non potessero ancora essere quelli che vedremo poi in campionato quando tutti saranno in piena forma. A segnare il gol degli azzurri è stato Anguissa apparso già in buono stato. Nota piacevole il solito Victor Osimhen che al gol del pari azzurro è andato a prendere il pallone in porta, segno che non vuole pareggiare nemmeno in amichevole.

Napoli: colpo in Premier, si va lì

Chi aspetta nomi altisonanti dovrà attendere ancora un po’. Sembrerebbe inoltre che non arriverà in azzurro neanche Davide Faraoni, come annunciato ampiamente qualche settimana fa. L’esterno basso dovrebbe restare a Verona e quindi o ce ne sarà un altro che farà partire Alessandro Zanoli o stavolta il classe 2000 resterà a fare il vice-Di Lorenzo a differenza di quanto fatto da gennaio a giugno scorso.

L’unico capitolo davvero aperto nel partenopeo è quello del difensore centrale che sostituirà Kim, singolo calciatore partito da Napoli. Ovviamente la corsa al nome giusto c’è ma la società è brava a far filtrare molto poco dall’interno. Quello che arriverà potrebbe anche sorprendere tutti. Per adesso però si ascoltano le indiscrezioni ed una l’ha lanciata anche il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo, il nome nuovo in casa Napoli è quello di Tosin Adarabioyo. Venticinquenne difensore inglese nato a Manchester e di proprietà del Fulham, il centrale di difesa ha un contratto che scade nel 2024. Per questo è probabile che i londinesi provino a liberarsene in quest’estate, ma per ora è difficile dire se sarà proprio il Napoli ad aggiudicarselo.

Il britannico che ha anche passaporto nigeriano sarebbe seguito anche dal Tottenham, profilo interessante il suo, visto che Adarabioyo è cresciuto nelle giovanili del Manchester City prima di vestire le maglie di West Bromwich, Blackburn ed appunto Fulham con cui ha giocato due anni in massima serie. Il difensore inoltre vanta già 4 presenze in Champions League, competizione affrontata da giovanissimo con i Citizens.