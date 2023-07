Napoli, colpo prenotato: affare a zero per il 2024

Mentre la squadra si trova in ritiro a Dimaro per preparare la nuova stagione, la dirigenza sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa.

Dopo la grande annata svolta, culminata con la conquista del tricolore, il Napoli ha intenzione di confermarsi ancora, in Italia e in Europa.

Dopo aver salutato il difensore coreano Kim, acquistato dal Bayern Monaco grazie al pagamento della clausola da 50 milioni di euro, il Napoli sta valutando attentamente chi possa sostituirlo egregiamente. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche per ciò che riguarda i rinnovi contrattuali.

Il primo ad apporre la firma sul nuovo contratto è il capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha deciso di legarsi ai partenopei fino al 2029. Un altro tassello importante in procinto di rinnovare è Piotr Zielinski, che ha rispedito al mittente sia l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita sia quella della Lazio di Maurizio Sarri. Ora per il Napoli è arrivato il momento di pensare al futuro, regalando calciatori importanti a Garcia. A tal proposito, De Laurentiis pare intenzionato a piazzare il primo colpo, che, però, arriverà a Napoli nella prossima estate.

Il Napoli pensa al futuro, individuato il grande obiettivo: arriverà nel 2024

Il Napoli pensa al futuro. La dirigenza partenopea, infatti, non sta solo cercando di rinforzare la rosa per la stagione che si appresta ad iniziare, ma anche per quelle successive.

A tal proposito, il Napoli pare aver individuato nel campionato spagnolo il giusto profilo. Stiamo parlando del belga classe 1993 Yannick Carrasco, oggi in forza all’Atletico Madrid. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona stagione, che lo ha visto concludere la propria annata con dieci reti e cinque assist in 44 partite disputate.

Il calciatore piace e non poco al Napoli, che ci sta seriamente pensando per la prossima estate. Carrasco, infatti, vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno del 2024, e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo. Il club campano monitora costantemente la situazione, pronto ad affondare nel momento più opportuno.

Il classe 1993 è intrigato dall’idea di approdare in Italia, soprattutto in una piazza come quella di Napoli. De Laurentiis lavora per il presente e per il futuro, con Carrasco che può seriamente essere il promo vero acquisto del 2024. Il popolo azzurro è pronto a sognare il grande colpo.