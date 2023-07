Contrordine: via dal Napoli, cessione immediata

Terminata la prima parte del ritiro a Dimaro, il Napoli si appresta ad aprire la seconda: intanto Garcia dà il suo assenso alla cessione del centrocampista

Sotto il diluvio di Dimaro il Napoli di Rudi Garcia, alla sua seconda uscita stagionale in amichevole, ha ottenuto un pari per 1-1 contro la Spal. Di certo le condizioni del campo non hanno aiutato, anzi hanno peggiorato persino il movimento ordinario della palla.

Tutto sommato dal ritiro In Trentino sono arrivate risposte importanti e Garcia ha valutato da vicino alcuni calciatori, compresi quelli della Primavera. Le amichevoli pre-stagionali del resto servono a questo, a valutare lo stato dell’arte del momento. Ora la squadra si appresta a partire per Castel di Sangro dove completerà la preparazione prima dell’inizio della stagione, fissato per il prossimo 19 agosto (Frosinone-Napoli).

In attesa di conoscere il nuovo difensore centrale a cui affidare il reparto, operazione non facile, l’allenatore dà il suo assenso alla cessione in prestito di un ragazzo che era stato valutato da egli ottimamente. È uno dei tanti prospetti della primavera partenopea che, se riuscirà a giocare con continuità, potrebbe un giorno compiere il salto di qualità.

Napoli, Spavone in prestito in Lega Pro

Alessandro Spavone, 19 anni compiuti lo scorso 10 maggio, ha colpito molto Garcia per il modo di stare in campo e di condurre la palla. Merita fiducia, alla pari di altri ragazzi del settore giovanile azzurro, ma per il momento l’opzione prestito è la migliore per lui.

Sembra averlo deciso lo stesso allenatore francese che se da un lato ne apprezza le qualità, dall’altro lato è sicuro che deve ancora accumulare minuti nelle gambe e costruire la propria personalità in mezzo al campo.

Per questo il Napoli ha trovato subito un accordo con la Pro Vercelli per il prestito del classe 2004 cresciuto sin da bambino nelle varie squadre giovanili azzurre. In un lungo messaggio su Instagram ha ringraziato i compagni, la squadra e gli allenatori che ha avuto e ha promesso che tornerà presto a vestire la maglia per cui tifa.

Assieme al centrocampista, anche un altro calciatore della primavera del Napoli sembra ormai diretto verso il ‘Silvio Piola’ di Vercelli e sempre con la formula del prestito. Antonio Pesce seguirà Spavone in questa nuova avventura in Lega Pro che si spera si possa rivelare importante per la loro crescita.