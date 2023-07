Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dal Chelsea: ADL ci pensa

Sistemata -in parte- la questione rinnovi, il calciomercato in entrata del Napoli è pronto ad entrare nel vivo nei prossimi giorni, come confermato dallo stesso De Laurentiis lo scorso sabato in occasione della presentazione della squadra in piazza a Dimaro.

La data che tutti i tifosi si sono segnati sul calendario è quella del 12 di agosto, giorno nel quale dovrebbero essere svelati gli obiettivi stagionali del Napoli ed anche qualche nuovo acquisto, così da poter rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa di Rudi Garcia in vista della prossima stagione.

Fra tutti i giocatori che i campioni d’Italia starebbero seguendo, quello del Chelsea parrebbe essere -a sorpresa- il più vicino ad approdare in Serie A, visto che De Laurentiis ci starebbe facendo più di un semplice pensierino.

Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dal Chelsea: le ultime

Importanti novità arrivano, finalmente, in merito al calciomercato in entrata dl Napoli, che dopo essersi dedicati ai rinnovi delle colonne portanti della formazione di Rudi Garcia ha ora intenzione di regalare al condottiero francese qualche rinforzo di spessore.

Il fatto è che il Napoli dovrà andare ad operare in pochissimi reparti, salvo qualche cessione, eccetto la difesa, dove bisogna ancora sostituire Kim Min Jae. Nel corso di queste settimane di ritiro a Dimaro, ma non solo, tantissimi centrali sono stati accostati al club campione d’Italia, ma un pò come nella scelta del direttore sportivo, anche in questo caso De Laurentiis ha intenzione di stupire tutti. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante si sia parlato di determinati nomi in questo periodo, il sostituto di Kim potrebbe incredibilmente arrivare dal Chelsea per il Napoli.

Secondo il The Athletic, infatti, negli ultimi giorni i campioni d’Italia avrebbero iniziato a sondare il terreno per il talento dell’academy dei Blues Trevoh Chalobah, che potrebbe lasciare la Premier perché ai margini del progetto tecnico di Mauricio Pochettino.

Napoli, nome nuovo per la difesa: Trevoh Chalobah del Chelsea

Trevoh Chalobah è il nome nuovo per la difesa del Napoli in questo calciomercato. Il difensore inglese è in uscita dal Chelsea, ed Aurelio De Laurentiis potrebbe farci un pensiero in caso di accorgimenti per la retroguardia di Rudi Garcia.

Al momento nulla di effettivo fra le parti è stato registrato, ma gli azzurri presto potrebbero fare un tentativo per Chalobah, che rappresenta essere per età e costi una vera e propria opportunità. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per strappare al Chelsea l’inglese ci potrebbero volere solo 18 milioni di euro, cifre consone e che De Laurentiis potrebbe pensare di sborsare, senza aver prima provato a negoziare però.

Calciomercato, non solo Napoli: un’altra big pensa a Chalobah

Il Napoli non è l’unico club di Serie A sulle tracce di Trevoh Chalobah. Stando alle ultime notizie, infatti, anche l’Inter starebbe pensando al difensore del Chelsea per completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi, vista la necessità si inserire in rosa un nuovo braccetto di destra dopo l’addio di Skriniar.