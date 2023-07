Un filo al posto del costume: Paola Saulino da bollino rosso

Paola Saulino in costume continua a dare spettacolo, la influencer partenopea non smette di mettere in mostra curve esplosive

Scatenata è dire poco. In queste lunghe settimane estive, Paola Saulino sta mettendo in evidenza tutto il meglio del suo fascino verace e prorompente. La celebre influencer napoletana sta assolutamente rispettando le attese dei fan.

Lo aveva preannunciato del resto nel corso dei mesi invernali, che l’estate 2023 sarebbe stata per lei speciale e l’avrebbe vista esibirsi al meglio. Paola è stata fin qui sicuramente di parola, pubblicando sul web una lunghissima serie di scatti destinati a restare nella storia. E non abbiamo ancora finito, con ogni probabilità, essendo ancora alla fine di luglio, ma con un mese di agosto davanti, in cui di certo Paola continuerà a stupirci.

La sua verve provocante è proverbiale, messa in mostra da tempo su Instagram a suon di post e stories in cui, senza filtri, si racconta e fa girare la testa a legioni di ammiratori. Oltre 150 mila followers per lei, diventata celebre per iniziative discusse, anche legate al mondo del calcio, di cui è grande appassionata. Tifosissima del Napoli, in occasione della festa scudetto si è esibita senza veli, con tutto il corpo pitturato di azzurro. E le sue rubriche sul fantacalcio, oltre che i suoi scatti di rara sensualità, sono un must durante la stagione calcistica.

Paola Saulino, bikini scollatissimo e un perizoma sottilissimo: da perdere la testa

Adesso, però, Paola si concentra sul proprio relax e da un lato all’altro del Mediterraneo non si smentisce. Fino a pochi giorni fa, era ad Ibiza, adesso si è spostata a Mykonos. E il minimo comune denominatore restano le sue pose micidiali in costume.

Un ingresso trionfale in acqua per Paola, con una serie di scatti ravvicinati dove risalta la sua silhouette formosa e ormai diventata inconfondibile. Curve stratosferiche e prorompenti, il bikini fatica a contenere la vertiginosa scollatura, ma Paola fa di più e attira l’attenzione anche sul perizoma, giocandoci tra le mani. Sottilissimo, quasi inesistente, in evidenza infatti tra i vari scatti in un’altra posa dove invece a essere protagonista è il lato B. I like non tardano a manifestarsi, copiosi, esattamente come i commenti, che come sempre omaggiano la sensualità senza limiti di Paola, diventata un must irrinunciabile per tutta la community.