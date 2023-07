Il Napoli lavora sul fronte cessioni: due calciatori possono rimanere in Serie a, c’è la richiesta di due club importanti.

Il ritiro di Dimaro è terminato per il Napoli di Garcia, ancora in fase di rodaggio dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.

Un Napoli che potrebbe cambiare volto (o volti) da qui a pochi giorni. Qualche giocatore protagonista nel primo ritiro azzurro sarà infatti destinato a cambiare aria. Sul fronte cessioni il mercato partenopeo è pronto a entrare nel vivo. Sono due in particolare i giocatori in questo momento pronti alla partenza, ed entrambi potrebbero rimanere in Serie A per approdare in squadre molto ambiziose.

In attesa di poter abbracciare finalmente il sostituto di Kim, un difensore mancino che sia di buon livello (pur avendo apprezzato durante il ritiro l’impegno del giovane Obaretin), Garcia potrebbe perdere altre due pedine importanti del suo Napoli. I gioielli azzurri sono infatti corteggiati da molte squadre in Europa, e due club italiani avrebbero deciso di accelerare per strappare ai campioni d’Italia due dei protagonisti della scorsa stagione.

Impegnato sul fronte rinnovi, delicatissimo in questo momento, a quanto pare De Laurentiis non ha intenzione di blindare la rosa e ha deciso di ascoltare le proposte in arrivo. Ecco perché in questo momento il futuro di due importanti giocatori azzurri potrebbe essere lontano da Napoli. Se non definitivamente, almeno in prestito.

Napoli, due cessioni in arrivo: i campioni d’Italia restano in Serie A

Tra i tanti giocatori della rosa partenopea che avrebbero bisogno di cambiare aria anche per mettere minuti nelle gambe c’è Gianluca Gaetano. L’ex gioiello della Primavera napoletana lo scorso anno ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Spalletti e a causa dell’infortunio rimediato sul finale della scorsa stagione non ha potuto prendere parte attivamente al ritiro di Dimaro. Per lui una cessione si fa quindi ogni giorno più probabile.

Accostato con forza ad alcuni importanti club di Serie B, come l’ambizioso Parma di Pecchia, che lo aveva già allenato con successo a Cremona, o il Bari, tanto per rimanere in famiglia, negli ultimi giorni Gianluca sarebbe finito nel mirino del Frosinone. Una soluzione che potrebbe forse rappresentare l’ideale per fargli accumulare esperienza e permettergli di giocare nel massimo campionato, senza ‘bruciare’ un altro anno in cadetteria.

Discorso simile per un ragazzo meno giovane ma bisognoso di giocare più di quanto fatto la scorsa stagione: Diego Demme. Il mediano tedesco è stato impiegato con continuità durante il ritiro da Garcia, che ne apprezza le caratteristiche. Pensare però che possa accontentarsi ancora di poche apparizioni stagionali in assenza di Lobotka sembra però ingiusto nei confronti di un calciatore che in carriera è stato abituato a essere sempre, o quasi, un titolare.

Si era parlato per lui di soluzioni in Bundesliga o nella Serie B tedesca, ma negli ultimi giorni avrebbe mostrato un interesse anche la Fiorentina. Un’ipotesi non da escludere, magari attraverso un’operazione di scambio tra gli azzurri e la Viola che possa coinvolgere anche Gaetano Castrovilli, talento in scadenza 2024 che piace, e non poco, allo scouting del Napoli.