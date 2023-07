Raffaella Fico, lo specchio rivela il dettaglio rovente

Raffaella Fico continua a stupire sui social. L’ultimo scatto pubblicato, infatti, rivela un dettaglio a dir poco bollente.

Raffaella Fico è sempre più attiva nel mondo social, in particolare su Instagram, dove il pubblico continua a seguirla con piacere.

La prima apparizione nel mondo dello spettacolo risale al 2007, quando prende parte al noto concorso “Miss Italia”. La vera svolta, però, arriva l’anno seguente, quando partecipa al “Grande Fratello” ottenendo grande successo. Da lì in poi prende il via la sua carriera come showgirl e attrice, dove possiamo vederla partecipare a numerosi programmi televisivi. A distanza di ben tredici anni, esattamente nel 2021, Raffaella torna nella casa più spiata d’Italia nella sua versione “Vip”. Un tuffo nel passato per la bella showgirl, che ha voluto provare nuovamente le emozioni di un tempo, che le hanno permesso di esplodere nel mondo dello spettacolo.

Sentimentalmente, tra il 2011 e il 2012, inizia una storia d’amore con il noto calciatore Mario Balotelli, con la quale ha una figlia dal nome Pia nata nel dicembre 2012. Oggi Raffaella è molto attiva sui social, dove ama condividere momenti sia di vita professionale che privata. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati a lasciato tutti senza fiato.

Raffaella Fico è da urlo, lo scatto mostra il dettaglio bollente: fan senza parole

Raffaella Fico è sempre molto seguita sui vari social, con il suo profilo Instagram che oggi conta più di 700.000 follower.

La bella showgirl, come già accennato, ha piacere nel condividere ogni genere di scatto, sia di vita professionale che privata, in modo da tenere sempre aggiornato il pubblico che la segue con affetto. L’ultimo contenuto pubblicato ha lasciato tutti senza fiato, per via di una bellezza sempre più disarmante.

Nella foto in questione possiamo vederla di fronte allo specchio, con un costume a due pezzi arricchito con dei disegni. Ad attirare l’attenzione, oltre ad un fisico che definire statuario è riduttivo, è un lato A che si mostra sempre più prosperoso ed esplosivo. “Anche senza trucco sei bellissima” e “complimenti, sei sempre favolosa”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti sotto lo scatto in questione.

In attesa di riprendere la vita quotidiana, Raffaella si sta godendo un pò di sole e mare, trascorrendo qualche giorno in famiglia. Con le spiagge ai suoi piedi, il pubblico non aspetta altro che un nuovo scatto che possa infuocare ancor di più quest’estate bollente. Raffaella è pronta a stupire ancora.