Ritorno di fiamma Napoli: il difensore arriva dalla Serie A

Il Napoli deve ancora individuare il sostituto di Kim, ceduto al Bayern Monaco. Ora De Laurentiis sembra aver individuato il nome giusto

Garcia ha chiesto un rinforzo per la difesa e il profilo più vicino proviene proprio dalla Serie A. Un centrale di grande prospettiva da far crescere in casa al fianco di Rrahmani e Juan Jesus.

La ricerca del Napoli per il centrale difensivo prosegue. A circa 20 giorni dalla cessione di Kim al Bayern Monaco la società di Aurelio De Laurentiis non ha ancora individuato il nome giusto. Lo scorso anno per portare il sudcoreano al posto di Koulibaly, accasatosi al Chelsea, ci volle meno tempo. Questa volta il presidente azzurro sta impiegando un pizzico in più, primo per non sbagliare, secondo per strappare un prezzo più vantaggioso.

I nomi che circolano dalle parti di Castelvolturno sono sempre gli stessi, con in cima il profilo di Danso del Lens, valutato 30 milioni di euro. A seguire il neo direttore sportivo Meluso ha individuato il greco Mavropanos dello Stoccarda, Lacroix del Wolfsburg e Sutalo della Dinamo Zagabria. A questi si aggiunge anche Kilman ma il Wolverhampton spara troppo alto sul prezzo.

Napoli, il difensore per Garcia è Lucumi: entra nel vivo la trattativa con il Bologna

Ecco quindi che nelle ultime ore si stanno facendo spazio due soluzione “italiane” per il Napoli. La prima, più complicata, porta a Roger Ibanez, valutato dalla Roma circa 30 milioni di euro. Dopo aver preso Juan Jesus a parametro zero proprio dai giallorossi, adesso lo stesso percorso potrebbe essere compiuto dal suo connazionale.

La seconda pista, più percorribile, porta a Bologna, con il classe ’98 John Lucumi che ha colpito tutti a Castelvolturno. Nella passata stagione disputata agli ordini di Thiago Motta il difensore colombiano ha messo insieme la bellezza di 2901 minuti giocati.

Come il suo precessore Koulibaly, cha a Napoli ha lasciato un segno importante, anche Lucumi ha giocato in Belgio, nel Genk. La valutazione che ne fa il suo scopritore Giovanni Sartori è di almeno 15 milioni. Le parti stanno trattando per trovare un’intesa sul cartellino, mentre per l’ingaggio non ci sarebbe problema, visti gli incontri positivi con il procuratore Simone Rondanini.

La cosa certa è che Rudi Garcia sta cercando di pressare la società per arrivare ad una soluzione definitiva visto che tra meno di un mese inizia il campionato.