Napoli, De Laurentiis scatenato: salti di gioia per i tifosi

By

Aurelio De Laurentiis sta facendo le cose in grande per il suo Napoli e ora i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Anche Garcia è felice.

I campioni d’Italia vogliono puntare al bis, cercando di puntellare la rosa e mantenendo in essa i pezzi pregiati. Dopo i discorsi sulla permanenza di Osimhen ora arriva il momento di Kvaratskhelia.

Il mercato del Napoli per svariati motivi non è partito a spron battuto. Il presidente De Laurentiis ha dovuto prima affrontare il discorso relativo alla sostituzione di Luciano Spalletti, deciso a prendersi un anno sabatico dopo lo scudetto dello scorso giugno. Alla fine la scelta è ricaduta su Rudi Garcia, vecchia conoscenza della Serie A, dove aveva militato con la Roma per due stagioni e mezzo.

Una volta individuato il nome dell’allenatore, il presidente sta cercando di capire come rinforzare la rosa partenopea. La cessione di Kim ha portato in cassa circa 50 milioni, che serviranno a finanziare gli arrivi più importanti. Per ovvi motivi il primo acquisto dovrà essere un difensore centrale. I nomi di Danso, Kilman, Lucumi e Ibanez ronzano nella mente del neo ds Meluso.

Alla fine, entro massimo una settimana, il profilo definitivo verrà acquistato, per consentire a Garcia di lavorare serenamente in vista della prima giornata di campionato.

Napoli, De Laurentiis fa felice i tifosi: pronto il rinnovo per Kvaratskhelia

Nel frattempo, oltre a parlare di acquisti, a Castelvolturno si preparano le mosse relative ai rinnovi di contratto. Dopo aver parlato a lungo di Osimhen, di certo il caso più spinoso, ora si è arrivati alla fumata bianca per Zielinski, deciso a rimanere nonostante la corte della Lazio. Il polacco percepirà circa un milione di euro in meno all’anno (2,5 netti a stagione) pur di rimanere, per la gioia di tecnico e tifosi.

L’altro prolungamento di primaria importanza è quello che riguarda Khvicha Kvaratskhelia, vera rivelazione del campionato dello scudetto e idolo incontrastato delle folle. Il georgiano è arrivato la scorsa estate con un contratto da matricola e ora vuole un giusto adeguamento.

De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto una cifra leggermente superiore ai 2,5 milioni di euro (più bonus), raddoppiando il milione e mezzo scarso attualmente percepito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scadenza dovrebbe essere 2028, con possibilità di estendere il tutto fino al 2029. Un altro pezzo da 90 è quindi pronto a restare a lungo a Napoli.