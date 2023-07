Colpo di scena Napoli: annuncio improvviso su Osimhen

By

Victor Osimhen è tornato in campo anche in amichevole mentre i tifosi del Napoli e Garcia sperano di vederlo a lungo in azzurro. Intanto arriva un annuncio sulle offerte per lui

I 31 gol dell’ultima stagione fanno da biglietto da visita illustre per Victor Osimhen che si è dimostrato un calciatore fondamentale per i successi del Napoli. Rudi Garcia lo ha accolto in fase di preparazione estiva e spera di poterlo avere a disposizione ancora a lungo, al netto delle eventuali voci di mercato.

Un valzer di attaccanti rischia infatti ancora di tenere sulle spine i tifosi partenopei, che sono pronti a sostenere il bomber nigeriano chiamato a ripetersi sui livelli eccezionali dell’annata dello scudetto. Re dei cannonieri in Italia e capace di andare a segno 5 volte anche in Champions: Osimhen non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Inevitabile quindi che alcuni club di rilievo possano pensare al nigeriano in sede di calciomercato, fermo restando l’intenzione di De Laurentiis di blindarlo per il prossimo futuro. Osimhen è di recente anche tornato a calcare i campi con indosso la maglia del Napoli, nell’amichevole pareggiata per 1-1 contro la Spal, nella quale ha giocato il secondo tempo rendendosi subito pericoloso dando una scossa ai suoi.

Il valore del numero 9 di Garcia è quindi sotto gli occhi di tutti, ed arrivano novità per ciò che concerne il suo destino.

Calciomercato Napoli, Corbo annuncia: “Zero offerte per Osimhen”

Il giornalista de ‘La Repubblica’ Antonio Corbo si è quindi soffermato proprio sul futuro del centravanti nigeriano evidenziando: “Osimhen prosegue sereno la sua avventura, ma resta il nodo del contratto”.

L’editorialista ha aggiunto: “De Laurentiis ha fissato un prezzo: 200 milioni. Non si registrano per ora offerte, può essere un motivo di malumore ribadirlo sui giornali?”.

Corbo ha quindi sottolineato come vada compreso lo stesso De Laurentiis che si trova di fronte ad un incrocio delicato compreso tra un rinnovo con adeguamento ed una eventuale cessione del capocannoniere dell’ultima Serie A. “L’incasso diventa un boomerang per le plusvalenze. Con Osimhen più che il Napoli può far cassa il fisco”, chiude il giornalista che induce quindi ad una riflessione.

Dalle parole di Corbo risalta comunque come non si registrino offerte al momento per Osimhen che a Dimaro è apparso sorridente ed ora si prepara al prossimo step di Castel di Sangro. La preparazione continua ma il futuro è sempre all’ordine del giorno.