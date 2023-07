Paura per il Napoli, doppio stop a Dimaro: due giocatori si fermano per infortunio, brutte notizie per Garcia.

Oltre al danno, la beffa. Non è stata una giornata felice quella della prima vera amichevole del Napoli di Garcia nel ritiro di Dimaro.

Messo da parte il ricordo della passerella concessa ai giovani contro l’Anaune, la squadra campione d’Italia ha affrontato il primo “crash test” di questo periodo di ritiro contro la Spal, squadra retrocessa quest’anno in Serie C. Una formazione buona, non certo temibile, che è stata però in grado di bloccare gli azzurri sull’1-1. Il risultato non è stata però l’unica notizia negativa per Garcia: due calciatori si sono infatti fermati, e adesso si teme un lungo stop.

Il vero esordio in amichevole del suo Napoli probabilmente il tecnico francese lo avrebbe immaginato diverso. Certo, in questi casi il risultato è l’ultima cosa che conta, e al di là di tutto di alibi la squadra azzurra ne aveva moltissimi in occasione della gara con la Spal di Mimmo Di Carlo, su tutti un clima invernale e tempestoso non proprio adatto a una partita di calcio.

Resta il fatto, però, che forse in molti dalla formazione campione d’Italia si sarebbero aspettati a questo punto un livello di preparazione più alto, considerando che all’inizio del campionato manca meno di un mese e che molti dei big più ambiti dalle squadre europee sono ancora a Napoli, pronti a difendere quello scudetto meritato e conquistato con una stagione da record.

Al di là delle questioni meramente calcistiche, la peggior notizia per Garcia è arrivata però dall’infermeria. Forse proprio per il clima avverso, due giocatori non sono riusciti infatti a chiudere i 45 minuti che il tecnico gli aveva voluto concedere, e hanno dovuto alzare bandiera bianca prima del previsto.

Doppio infortunio in casa Napoli: Garcia teme un lungo stop

C’è preoccupazione nell’ambiente Napoli. Non tanto per il risultato dell’amichevole con la Spal, che ovviamente lascia il tempo che trova, e nemmeno per una brillantezza ancora da verificare, o per un mercato che stenta a decollare, quanto per un doppio stop imprevisto arrivato nel corso della partita con gli estensi.

Nel primo tempo, quando in campo c’erano le seconde linee azzurre, a fermarsi è stato Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese, peraltro prossimo al rinnovo con la squadra partenopea, ha dovuto alzare bandiera bianca al minuto 35 del primo tempo, per far spazio a Olivera, a causa di un risentimento alla coscia destra. Fortunatamente non si tratta di nulla di grave, ma le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Più preoccupante, per il nome del giocatore coinvolto, lo stop occorso a Stan Lobotka. Il regista slovacco, entrato a inizio ripresa con tutti gli altri titolari, si è fermato a pochi minuti dal novantesimo, sostituito dal giovane Coli Saco. Anche nel suo caso non dovrebbe trattarsi comunque di nulla di particolarmente grave.