Un argentino a Napoli: i tifosi già sognano, ecco il campione del mondo

Potrebbe aggiungersi presto un altro tassello nella grande storia che lega Napoli e l’Argentina: gli azzurri cercano un campione del mondo.

Il fortissimo legame tra Napoli e l’Argentina non è certo una novità: il capoluogo campano è sempre stato molto legato al Paese sudamericano soprattutto dal punto di vista sportivo e calcistico in particolare.

Questo legame esiste dai tempi di Omar Sívori, si è sublimato durante i meravigliosi sette anni di Diego Armando Maradona ed è continuato con idoli della piazza quali Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuaín.

Anche sulla stagione del terzo scudetto, il primo dopo ben 33 anni, c’è la firma, indelebile, di un giocatore albiceleste come Giovanni Simeone, autore, nonostante lo scarso minutaggio, di gol decisivi come quelli contro Milan, Cremonese e Roma che hanno permesso agli azzurri di portare a casa ben nove punti. Il Cholito si è così guadagnato il riscatto e la conferma del club, che ora potrebbe tentare l’assalto ad un altro suo connazionale, campione del mondo con la Nazionale a fine 2022.

Napoli, asse con l’Argentina: si cerca il colpo De Paul

Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atlético Madrid già noto in Italia per le cinque stagioni giocate con la maglia dell’Udinese tra il 2016 e il 2021. L’argentino non ha trovato l’ambiente giusto alla corte di Diego Simeone, e potrebbe richiedere di cambiare aria dopo due stagioni molto difficili, anche a causa dello stile di gioco molto più difensivo proposto dal Cholo, poco adatto alle caratteristiche del classe ’94.

Mezzala offensiva, che può giocare anche da trequartista o esterno d’attacco, l’argentino ha tra i propri punti di forza la grande rapidità, l’ottimo dribbling, specialmente nello stretto, e la capacità di fornire assist ai compagni, anche se non disdegna compiti di interdizione e ripartenza. Questo l’ha portato, con Simeone e il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni, ad arretrare il proprio raggio d’azione, giocando praticamente da centrale o esterno in un centrocampo a quattro.

Il suo può ancora essere un nome molto appetibile per tante squadre, viste le sue indubbie qualità, e il Napoli potrebbe tentare il colpo soprattutto nel caso in cui non si trovi l’accordo per il rinnovo di Piotr Zieliński, in scadenza nel 2024. La concorrenza, però, è molto folta, soprattutto in Serie A: avrebbero infatti messo gli occhi sull’ex bianconero anche l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai colchoneros di rientrare dell’investimento di 35 fatto due stagioni fa.