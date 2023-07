“Penalizzato”, terremoto Ferrari: c’è l’annuncio ufficiale

Non c’è pace in casa Ferrari, dopo alcuni weekend di gara molto deludenti, arriva una nuova situazione non piacevole per il cavallino rampante.

La Scuderia di Maranello in questa stagione sta faticando oltremodo a trovare risultati, queste situazioni esterne alla pista non aiutano il lavoro del team tricolore.

In questa stagione della Formula 1 stiamo avendo un dominatore assoluto, Max Verstappen a bordo della sua Red Bull. Il pilota olandese, infatti, sta annichilendo tutti gli avversari senza lasciare spazio di replica, tranne in qualche sporadica sessione di qualifica.

Nell’ultimo Gran Premio, in Ungheria, a fare la pole position è stato Lewis Hamilton su Mercedes ma in gara già alla prima curva è stato sopravanzato da Max Verstappen, che da quel momento è scappato in vetta senza farsi riprendere. Il dominio di questa stagione non si vedeva, davvero, ma molto tempo con tutti gli avversari che sembrano inermi davanti alle prestazioni del Campione del Mondo in carica.

Ferrari, dalla Spagna attacco a Charles Leclerc

In queste ore un articolo uscito sui media spagnoli, in particolare su Marca, ha scosso ancora una volta l’ambiente Ferrari. Dalla penisola iberica, infatti, lanciano un segnale ai vertici di Maranello, raccontando come a parere loro Carlos Sainz sia superiore a Charles Leclerc e che le strategie del cavallino rampante stia danneggiando il pilota spagnolo. Su Marca, infatti, si chiedono il motivo per il quale stiano rallentando il pilota più veloce, per avvantaggiare il monegasco.

La Ferrari dopo le ultime stagioni deludenti aveva deciso di cambiare la sua guida al muretto, lasciando a casa Mattia Binotto. Al suo posto è stato ingaggiato Frederic Vasseur, dall’Alfa Romeo, colui che ha lanciato in Formula 1 Charles Leclerc. In questa prima metà di stagione, però, non si sono visti miglioramenti in casa cavallino rampante, con gli uomini di Maranello che sono molto preoccupati.

In questa stagione il monegasco e Carlos Sainz sono stati di rado in lotta con i primi, uscendo anche diverse volte prima del Q3 nelle giornate di qualifica. Questa situazione, ovviamente, non sta piacendo ai tifosi che ormai rumoreggiano in maniera incessante. Bisognerà capire se gli uomini in rosso riusciranno da qui a fine stagione a dare una sterzata dato che i piloti sono fuori dal podio nella classifica del Mondiale. Anche il team non sorride nella classifica costruttori, al quarto posto, dietro a Red Bull, Mercedes e addirittura Aston Martin.