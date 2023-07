Scontro con Allegri, Giuntoli non vuole portarlo alla Juve

Il calciomercato della Juventus può vedere uno ‘scontro’ interno: Allegri-Giuntoli, il colpaccio è un problema

L’ultima stagione per la Juventus non è stata certamente tra le più esaltanti degli ultimi anni. Settimo posto in campionato, figlio anche della penalizzazione arrivata per il caso plusvalenze fittizie.

Ed in Europa, prima di abbandonare definitivamente il progetto ‘Superlega’, la ‘Vecchia Signora’ ha chiuso mestamente il suo percorso nelle semifinali di Europa League contro il Siviglia divenuto poi campione. Un’estate dai grandi cambiamenti, dentro e fuori dal campo, sta quindi riguardando il club piemontese. E se in panchina Massimiliano Allegri è stato confermato, forte del suo ricco contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2025, lato dirigenziale è arrivato un cambiamento davvero importante.

Perchè Cristiano Giuntoli, fresco dello scudetto strameritato guadagnato dal Napoli di Spalletti, ha deciso con un anno di anticipo di salutare la società azzurra per tentare la fortuna proprio alla Juventus. Un salto che, i tifosi, di certo non hanno gradito. A maggior ragione in seguito alle dichiarazioni del dirigente su un tifo bianconero mai nascosto, sin da bambino. Le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, già prima del suo arrivo hanno stravolto parte della squadra a disposizione del tecnico di Livorno.

Angel Di Maria è tornato a zero al Benfica così come Cuadrado, a sorpresa, ha scelto addirittura i rivali dell’Inter per chiudere la sua carriera agonistica. Ma c’è una questione che, su tutte, sta creando più di un disagio nella costruzione di una grande Juventus: il nuovo attaccante.

Allegri vuole solo un big: Giuntoli si oppone

Idee decisamente differenti quelle che Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli avrebbero riguardo al bomber che arriverà da qui alla fine di agosto. Perchè il ‘Conte Max’ ha ormai in mente solo un nome, convinto della bontà dell’operazione.

Romelu Lukaku è il preferito dal tecnico che, a tutti i costi, vorrebbe allenare il gigante belga considerato il perfetto erede di Vlahovic nella prossima corsa Scudetto. In tal senso, il ds della ‘Vecchia Signora’ sarebbe decisamente freddo. Perchè l’ex punta dell’Inter non scalda il cuore di Giuntoli, assai più coinvolto da un profilo per il quale già ai tempi del Napoli aveva sondato il terreno.

Jonathan David, 23enne statunitense ma di nazionalità canadese. In forza al Lille che lo valuta almeno 50-60 milioni, il centravanti nato nelle giovanili del KAA Gent sarebbe il preferito dall’ex dirigente azzurro. Un braccio di ferro che non ha ancora visto un vincitore.