Calciomercato Napoli, chiusura immediata: arriva il nuovo difensore

Il Napoli ha chiuso per il colpo in difesa: Garcia gongola, arriva il centrale per il post Kim. Affare fatto

A breve arriverà l’annuncio ufficiale in casa partenopea con il colpo in difesa. Affare immediato con il giocatore che ha accettato già la proposta contrattuale del presidente De Laurentiis. A giorni si chiude con il primo innesto di qualità da regalare all’allenatore francese Rudi Garcia.

Il Napoli vuole difendere a tutti i costi lo Scudetto vinto nella passata stagione. Tra pochi giorni si tornerà già in campo con la prima gara ufficiale in casa della neopromossa Frosinone. Rudi Garcia ha l’arduo compito così di replicare la precedente annata ricca di vittorie, ma non sarà facile. Anche le altre big della Serie A si sta rinforzando con profili avvincenti: su tutte il Milan che ha messo su una campagna acquisti di livello internazionale.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis prepara il primo colpo

Giorni intensi per la compagine partenopea, attualmente al riposo per riprendere subito ad allenarsi nella seconda parte di ritiro a Castel Di Sangro dopo le fatiche di Dimaro. Un affare immediato per rinforzare la retroguardia di Rudi Garcia dopo l’addio eccellente di Kim.

Come rivelato dal portale francese, Footmercato, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Kevin Danso. Per il centrale austriaco pronto un quinquennale da 3 milioni a stagione, ma ora bisognerà trovare l’accordo tra i due club. Il Napoli ha offerto 22 milioni per il suo cartellino, mentre il Lens ne chiede 30: la distanza è ancora elevata, ma l’affare si potrebbe concretizzare nelle prossime ore. Un affare decisivo con Rudi Garcia che non aspetta altro che il difensore per sostituire al meglio Kim Min Jae, trasferitosi così al Bayern Monaco lasciando così la casella vuota per quel ruolo decisivo.

Danso è stato seguito a lungo dal Napoli che vuole chiudere subito l’affare dopo un lungo tiro e molla. La società partenopea è proiettata così ad allestire una rosa super competitiva con il presidente De Laurentiis che sta aspettando l’assalto decisivo. Il 12 agosto la rosa azzurra sarà completa come ha annunciato a Dimaro dallo stesso numero uno della società partenopea. Il Napoli si sta muovendo per nuovi colpi suggestivi in entrata: affare fatto per il ruolo di centrale difensivo. Dopo l’addio di Kim, i tifosi azzurri si aspettano un sostituto all’altezza della situazione.