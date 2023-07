Elodie, che curve: fanno tutti zoom, così toglie il fiato

Elodie è delle protagoniste dell’estate, un po’ per i suoi tormentoni ma anche per foto che lasciano senza fiato i tanti fan.

La cantante romana è al centro dell’attenzione, le pagine di gossip si riempiono di dettagli sulla storia d’amore con il pilota d’amore Andrea Iannone, mentre sui social resta sempre più ammaliante.

Il periodo d’oro di Elodie continua, la popstar è in rampa di lancio. Il successo è testimoniato dalla frequenza con cui le radio mandano i suoi pezzi, tormentoni estivi destinati a durare. Le partecipazioni ai tour estivi, poi, ne confermano l’amore del pubblico, che dal vivo dimostra grande affetto così come sui social.

L’artista non lascia nulla al caso e sa anche stuzzicare la sua vasta platea di followers. Con le sue ultime foto caricate sul suo profilo diventa così tra le più cliccate, un personaggio virale in questa calda estate.

Elodie, un lato A da fare invidia

L’artista è ormai una top player della musica leggera italiana, sa come entrare in classifica e le sue collaborazioni stanno diventando sempre più preziose. Non è un caso come siano in molti a puntare su un duo con Elodie proprio per arrivare subito al successo. Un brano della cantante romana ormai ha la garanzia di collocarsi nella top ten. Mentre, per quanto riguarda le foto, gli scatti di Elodie vanno al primo posto nel cuore dei fan.

Pubblicizzando un noto brand, la maglietta bianca fa impazzire i fan. Forme in evidenza, trasparenze da cercare e uno stato di forma importante per Elodie, sempre ammaliante e conturbante per i tanti followers che la seguono da casa. Tanti i like ricevuti, compresi quelle delle colleghe nel campo della musica, come l’immancabile Emma Marrone, e altre vip nel mondo dello spettacolo, entrate in sintonia con la cantante, particolarmente brava anche ad empatizzare con il pubblico.

Elodie si gode il successo, l’estate è ancora lunga e non mancherà occasione per tornare alla ribalta magari mostrandosi anche con il suo compagno Iannone. I numeri sui social confermano come sia tra le artiste più amate in Italia, sono ben 3,2 milioni i fan per lei. Una marea di followers sempre pronti e attenti a ogni foto di Elodie, apprezzata in ogni contesto, che sia in barca con gli amici, sul palco o come in questo caso pronta a far girare la testa al pubblico maschile.