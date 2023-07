Juve, che tegola: problema Chiesa, tifosi preoccupati

La richiesta della Juventus per Federico Chiesa è considerata troppo alta da molti big club: i bianconeri non vendono il giocatore.

Nella sua prima conferenza stampa da Football Director della Juventus i tifosi bianconeri hanno potuto ascoltare parole molto chiare da parte di Cristiano Giuntoli.

L’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi ha sottolineato la necessità di tornare “competitivi e sostenibili“, cercando di miscelare la necessaria ‘spending review’ all’obbligo di avere una Juventus in grado di competere per i vari obiettivi.

Parlando poi della rosa attuale, Giuntoli ha confermato che si tratta di un organico di grande qualità e che anche Allegri ha la stessa opinione. Il nuovo direttore sportivo della Juventus ha affermato che la società crede molto in giocatori come Vlahovic e Chiesa, da diverse settimane al centro dei rumors di mercato. Tuttavia, allo stesso tempo Giuntoli ha specificato che di fronte a offerte irrinunciabili la Signora sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Il Football Director non ha voluto parlare di cifre, ma se per Vlahovic la richiesta della Juve si aggira tra i 70 e gli 80 milioni per Chiesa siamo su livelli un po’ più bassi. Madama, infatti, accetterebbe di buon grado un’offerta sui 60 milioni di euro per l’attaccante esterno. Tuttavia pare che nessuno, in questo momento, sia disposto a fare questo importante investimento per Chiesa.

Chiesa, nessun acquirente: una grana per la Juve

Probabilmente tanti big club europei sono frenati dall’incertezza sulle condizioni fisiche dell’ex viola, che è stato fermo a lungo per la rottura del crociato. Chiesa è rientrato a gennaio e nella seconda parte di stagione ha provato a dare una mano alla Juve, senza però riuscire a tornare ai livelli pre-infortunio.

Ecco perché tanti club sono ‘spaventati’ dai 60 milioni richiesti dai bianconeri e vorrebbero spendere una somma inferiore per arrivare al giocatore. Gli intermediari hanno provato a proporre il giocatore al Napoli, ma i partenopei non hanno alcuna intenzione di versare quella cifra per Chiesa. Stesso discorso per il Barcellona, anche se la Juve ha provato a inserire Chiesa nella trattativa che dovrebbe portare Kessié a Torino.

I bianconeri hanno ricevuto una risposta negativa dai blaugrana, che sono disposti a lasciar andare via il proprio centrocampista solo davanti a un’offerta cash. Per Chiesa, quindi, non ci sono novità concrete. Se la Juve non si smuove dalla richiesta di 60 milioni è probabile che il giocatore resti a Torino.