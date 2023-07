Calciomercato, sgarbo al Napoli: è in viaggio verso l’Italia

Un nuovo innesto di qualità per la Serie A: beffato il Napoli che ci aveva provato a lungo. A breve l’annuncio ufficiale per il top club italiano

Il calciomercato del Napoli ha subito una brusca frenata dopo la cessione eccellente del difensore coreano Kim. La società partenopea è alla ricerca di un valido sostituto del centrale trasferitosi al Bayern Monaco, ma al momento non c’è ancora la chiusura.

In poco tempo è arrivato l’ok per il suo trasferimento in Italia. Un rinforzo di qualità in vista della prossima stagione con la volontà del giocatore che ha fatto ancora una volta la differenza. Il Napoli dovrà così pensare a nuove alternative in attesa di conoscere il futuro di Lozano e Politano, che dovranno prendere una decisione dopo la prima parte di ritiro che si è svolto a Dimaro.

Calciomercato, colpo in attacco: è sbarcato già in Italia

In poco tempo il top club italiano ha sferrato l’assalto vincente per chiudere subito l’operazione. Subito è apparsa sui social lo scatto mentre era pronto a volare verso l’Italia: affare fatto con la firma ufficiale del contratto che arriverà nelle prossime ore.

Il Napoli ci aveva provato a lungo, ma ora Samuel Chukwueze sarà un nuovo giocatore del Milan. Il connazionale di Victor Osimhen è sbarcato da pochi minuti in Italia per prendere confidenza con il suo nuovo ambiente. Non volerà negli USA dove i rossoneri saranno protagonisti di sfide entusiasmante: la prossima è proprio contro la Juventus. L’annuncio ufficiale arriverà a breve dopo che svolgerà le visite mediche di rito. Guadagnerà 4 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Si allenerà in questi giorni a Milanello per poi conoscere i prossimi compagni.

Con Osimhen è davvero molto amico e i due ci hanno provato a vestire la stessa maglia azzurra, ma il Milan ha anticipato la folta concorrenza per ingaggiare subito l’esterno offensivo nigeriano. Un altro colpo da urlo per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli, che avrà l’arduo compito di far tornare protagonista la compagine rossonera tra Serie A e Champions League. Un innesto di qualità insieme a quello di Pulisic e Okafor per rinforzare l’attacco del Milan facendo sempre i conti con la classe di Giroud. Il Napoli dovrà così fare tanta attenzione ai nuovi rinforzi rossoneri che daranno filo da torcere proprio ad Osimhen e compagni.