Un mare ‘bollente’: costumi minuscoli per Le Donatella

Le Donatella entrano direttamente in campo come assolute protagoniste dell’estate, la loro foto riscalda decisamente tutti i fan.

Il duo formato da Silvia e Giulia Provvedi è ora virale con le ultime foto caricate sul loro profilo Instagram. La sensualità delle due gemelle è davvero apprezzata dagli utenti del web.

C’è tempo per trovare un tormentone, non per nascondere la loro sensualità. Le Donatella tornano in pista e lo fanno direttamente al mare, dove mostrano con grande passione la loro splendida forma. Il duo non nasconde di certo dettagli piccanti ai fan, in acqua i loro costumi sono minuscoli per la gioia di quanti seguono sui social il duo vocale.

Fra concerti e serate, il duo sta girando un po’ tutta l’Europa, attraversando l’Italia in lungo e in largo ma anche altre mete ambite, come Formentera. Sempre mostrandosi al meglio, strappando così consensi e like a dismisura.

Le Donatella col costume mini: show sui social

In una recente intervista hanno ammesso come cercano lo spunto per tornare nuovamente protagoniste, il modello di riferimento può essere senza dubbio quello di un’altra celebre coppia di sorelle come Paola e Chiara.

Con qualche anno di differenza, il duo delle Provvedi potrebbe raccoglierne il testimone, a patto di trovare però dei brani davvero vincenti e che possano scalare le classifiche. Al momento, però, c’è la consapevolezza di poter sfruttare l’ondata dei social per mettere in risalto la loro bellezza, le Donatella in costume sono uno spettacolo per i fan.

Un abbraccio sensuale per i follower, una foto che infiamma decisamente il pubblico maschile. Il duo canoro è stato protagonista nel corso del tempo, passando dall’avventura all’Isola dei Famosi per quelle da partecipanti al game show di Canale 5, Avanti un altro, ricevendo sempre il grande affetto da parte dei fan, spesso i primi a posizionarsi davanti alla tv per vedere le gesta del duo musicale.

Ricaricate le batterie al mare, si penserà poi alla musica e al brano per partecipare al Festival di Sanremo. Riusciranno le ragazze a calcare il palco del Festival per tornare a proporre la loro musica su un importante palcoscenico? La voglia di certo non manca ma la strada si preannuncia ancora lunga per il giovane duo.