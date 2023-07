Spalletti, rientro lampo: spunta una panchina impensabile

Luciano Spalletti può tornare in panchina, a sorpresa l’ex allenatore del Napoli sarebbe pronto per il rientro in tuta e fischietto.

Una soluzione a sorpresa per il mister di Certaldo che sente già nostalgia del campo. Il famigerato anno sabbatico rischia già di saltare, c’è una panchina ad attendere Spalletti nell’immediato.

La vittoria dello scudetto ha dato a Luciano Spalletti i giusti meriti, conquistare il campionato italiano lo ha messo nell’olimpo dei grandi. La conquista del tricolore a Napoli rimarrà nella storia, la squadra di Spalletti è stata una delle compagini che meglio ha giocato nel corso degli ultimi anni in Italia.

Meriti che vanno divisi tra giocatori e tecnico, non è un caso come sia stato cercato da più squadre. E, ancora oggi, ha un certo appeal, tanto che si riparla di un suo ritorno in panchina. in questo caso, la pista è clamorosa e potrebbe concretizzarsi nell’immediato.

Spalletti in panchina, dove allenerà

L’addio con il Napoli ha spiazzato i tifosi, che sognavano di vederlo ancora in panchina per puntare direttamente alla vittoria della Champions League. Spalletti però ha fatto un passo indietro, ringraziando tutti e tornando nella sua cascina, per un momento di pausa che non sarà troppo prolungato, stando a quanto riporta Repubblica. Il tecnico di Certaldo sarebbe il nome in pole per ripartire: Spalletti in panchina all’Al Ahli, le sirene arabe suonano anche per lui.

Una missione quella degli arabi che potrebbe anche andare a buon fine, considerando come non mancano gli argomenti per convincere il tecnico dal punto di vista economico. Aveva una clausola da cinque milioni per liberarsi dal Napoli, mentre a livello di ingaggio gli sceicchi abbatterebbero ogni record per quanto riguarda gli stipendi degli allenatori. Aprendo di fatto anche a una sorta di mercato degli allenatori davvero imprevedibile e partirebbe proprio dal portare Spalletti in Arabia.

Un’ipotesi che affascina e spiazza tutto il mercato, il tecnico di Certaldo è in attesa di novità. Rinunciare all’anno sabbatico potrebbe essere un’idea vantaggiosa soprattutto dal punto di vista economico, garantendosi un ruolo di prestigio anche per il prossimo futuro. Oltre alla possibilità di allenare l’Al Ahli, potrebbero anche aprirsi le porte della nazionale araba negli anni successivi, soprattutto considerando le possibilità di ospitare il mondiale proprio in Arabia Saudita. Spalletti avrebbe così una sorta di ambasciatore a tutto tondo dell’intero movimento calcistico saudito.