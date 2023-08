Melissa Satta: la posa al mare fa impazzire tutti

Un nuovo post da urlo quello che è stato pubblicato da Melissa Satta direttamente sul suo account ufficiale di Instagram [FOTO]

Da rimanere completamente senza parole e soprattutto senza fiato. Questo è sicuramente quello che avranno pensato i suoi milioni di follower di Instagram dopo che hanno visto la sua ultima opera d’arte. La stessa che sta continuando a ricevere il successo che merita. A cosa ci riferiamo? Ovviamente ai tantissimi “like” e commenti di approvazione.

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘, in questo momento, si sta godendo le sue meritate vacanze in Sardegna. Senza, però, il suo Matteo Berrettini che è stato impegnato fino a pochi giorni fa in un torneo di tennis che si è svolto in Canada. Dopo essere stato eliminato dal suo connazionale, Jannik Sinner (poi vincitore dell’edizione).

Melissa Satta, posa da urlo: che incanto [FOTO]

Come riportato in precedenza si trova in una delle isole più ambite dagli italiani in queste vacanze estive. Anche se non è da sola. A cosa ci stiamo riferendo? Potete stare molto tranquilli visto che l’uomo in questione è suo figlio Maddox, avuto dalla precedente relazione con Kevin Prince Boateng (che da qualche giorno ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato).

Insieme al figlio anche alcuni dei suoi amici che si trovano con lei nella bellissima cornice della Sardegna. Anche in questa estate la conduttrice e noto personaggio televisivo è molto attiva sui social network. Tra post, stories e filmati risulta molto difficile non rimanere aggiornati. In particolar modo i suoi scatti in bikini che fanno impazzire i follower. Proprio come l’ultimo che ha deciso di pubblicare.

Distesa sulla sabbia, occhiali da sole in bella vista, costume arancione stretto al punto giusto e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Lato ‘B’ in primo piano e sguardo sempre più piccante come non mai. Il mare ed il cielo azzurro fanno letteralmente da cornice in questo scatto, ma l’assoluta protagonista indiscussa è solamente e semplicemente lei.

La didascalia che l’ex velina utilizza è un insieme di emoticon che racchiudono il significato dell’estate: sole, barca e mare. Tra i tantissimi commento spunta proprio quello del suo fidanzato che ci tiene a ribadire: “Io sono presente“. Ovviamente la risposta della nativa di Boston non si è fatta attendere: un bel cuore rosso solamente per il suo tennista preferito. La loro storia d’amore sta andando alla grande. I due sono sempre più affiatati che mai.