Calciomercato, asta stellare: sei club sul giocatore del Napoli

Il Napoli è pronto a chiudere altri affari di calciomercato in questi ultimi giorni di agosto. Ecco dove giocherà, la decisione è imminente

Saranno ore frenetiche anche in casa Napoli tra acquisti e cessioni importanti. Diego Demme sarebbe stato messo fuori rosa in attesa di conoscere la sua nuova destinazione: in tanti potrebbero partire dopo gli ultimi colpi in entrata. Ecco la verità sul suo possibile trasferimento, può dire subito addio agli azzurri per un nuovo progetto avvincente.

La sua voglia di giocare è davvero tanta dopo gli anni vissuti in azzurro. Non vuole fermarsi proprio ora, ma intende migliorarsi sempre di più sposando nuovi progetti interessanti. Da poco è tornato in campo dopo un brutto infortunio al piede: ora il suo futuro è già deciso.

Calciomercato, chiusura immediata: ecco dove giocherà

Nel corso degli anni è cresciuto davvero tanto diventando un giocatore di assoluta affidabilità. Sempre sorridente, è pronto per vivere una nuova avventura suggestiva. Ora la decisione giusta per il suo futuro: ecco dove giocherà in questa stagione appena iniziata.

Cme svelato dal quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport è partita già l’asta per Gianluca Gaetano. Tanti club di Serie A e B vorrebbero ingaggiare il centrocampista classe 2000 del Napoli, come Frosinone, Empoli, Verona, Bari, Sampdoria e Parma. Nella passata stagione è arrivato anche il suo primo gol in Serie A in uno dei match entusiasmanti nel finale di stagione proprio contro l’Inter.

Ora Gaetano, reduce da un lungo infortunio, è voglioso di giocare per mettersi in mostra ancora una volta. Con gli arrivi di Cajuste e l’imminente colpo Gabri Veiga, lo spazio per l’azzurro non ci sarebbe. Il Napoli penserà alla migliore destinazione insieme al giocatore e al suo agente Mario Giuffredi. Nella scorsa stagione Luciano Spalletti gli ha concesso qualche scampolo di partita anche in sfide importanti come contro la Roma.

Non è mai sceso in campo con Rudi Garcia per recuperare completamente dal brutto infortunio al piede. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A per confermarsi su alti livelli. Il classe 2000 vorrebbe sposare un progetto che lo vedrà protagonista collezionando tante presenze in massima serie italiana. Dopo gli anni d’oro a Cremona, è voglioso di misurarsi con i top player della Serie A. Ormai ci siamo: tante squadre lo cercano, a breve arriverà la decisione.