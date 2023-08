Napoli gelato, piomba la rivale: colpo a sorpresa

Il Napoli rimane completamente spiazzato dalle ultime notizie di calciomercato. In particolar modo quello di entrata

A quanto pare la rivale avrebbe superato proprio i campioni di Italia per acquistare un calciatore che, fino a poche settimane fa, era stato accostato proprio agli azzurri. Non una vera e propria beffa visto che, la dirigenza, aveva optato per altri atleti in quel reparto. Anche se, in più di una occasione, hanno mostrato interesse verso l’atleta.

Un interesse che, a dire il vero, sta per andare a svanirsi in maniera completamente definitiva. A quanto pare la società rivale potrebbe annunciarlo anche nei prossimi giorni, quando il campionato di Serie A è già iniziato.

Napoli, niente da fare per il gioiello: pronto il trasferimento

Il Napoli molla, quasi in maniera definitiva, uno dei gioielli della ‘Cantera’ dell’Empoli. Da come avete ben potuto notare nella foto stiamo parlando di Tommaso Baldanzi.

L’attaccante, nella passata stagione, è stata una delle note positive del campionato di Serie A. Tanto è vero che si è tolto la soddisfazione anche di segnare dei gol pesantissimi. Uno su tutti quello siglato allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ contro l’Inter.

Non una rete qualunque, ma quella che ha sancito l’importante vittoria dei toscani in casa dei nerazzurri. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate da parte delle big che hanno chiesto informazioni al presidente del club, Fabrizio Corsi. Allo stesso tempo, quest’ultimo, ha fatto sapere che il calciatore non è in vendita. Ma se dovesse arrivare una offerta concreta ed irrinunciabile allora le cose potrebbero seriamente cambiare.

Ed è per questo motivo che la Fiorentina sta bussando nuovamente alla porta della società azzurra. Ma quella empolese. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘SportItalia’, Alfredo Pedullà, pare che Rocco Commisso voglia fare “bis” dall’Empoli. Dopo aver completato l’acquisto dell’esterno difensivo Fabiano Parisi, vuole anche Tommaso Baldanzi per andare a rinforzare il reparto offensivo.

I viola conoscono molto bene la valutazione del giocatore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Possibile che in questi possano rientrare anche dei bonus. Allo stesso tempo, però, Corsi ha fatto capire che non è interessato a nessuna contropartita tecnica. Solo cash oppure non se ne farà nulla. I gigliati vogliono chiudere, quanto prima, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Il tecnico che lo ha lanciato nel calcio che conta, Paolo Zanetti, è pronto a perdere uno dei suoi diamanti più pregiati.