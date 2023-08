Affare ‘prenotato’: il Napoli lo prende nel 2024

Il Napoli non lavora soltanto sul mercato in entrata per questa estate: colpo “prenotato” in vista del mercato invernale

Il mercato estivo non è ancora terminato, ma alcune squadre sono già al lavoro in vista del prossimo anno, e in particolare del mercato di riparazione di gennaio 2024. Tra queste c’è il Napoli che, oltre ad aver coperto tutti i ruoli e rinforzato la rosa con gli arrivi di Natan e Jens Cajuste e il probabilissimo acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo, sta già programmando la prossima sessione.

Uno dei ruoli nei quali si cerca un rinforzo, infatti, è quello di ala destra, con Hirving Lozano che sembra sempre più lontano dal capoluogo campano a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024 e con un ingaggio troppo alto per i parametri della società partenopea. Per il messicano si prospetta una stagione ai margini della rosa in caso di mancata cessione, che sia ora o a gennaio.

Napoli, Lindstrøm per il post-Lozano: affare pronto per gennaio

In caso di addio del numero 11, che è stato a lungo corteggiato dal Los Angeles FC prima della chiusura del mercato negli Stati Uniti, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Mauro Meluso stanno già sondando lo scenario europeo per cercare un calciatore che possa ricoprire quel ruolo e sostituire nel migliore dei modi il Chucky.

Uno dei nomi sulla lista, secondo quanto riporta il quotidiano Corriere dello Sport, sarebbe quello di Jesper Lindstrøm, esterno o ala che gli azzurri hanno già visto all’opera durante gli ottavi di finale della scorsa Champions League quando hanno affrontato l’Eintracht Francoforte. Nonostante il dominio da parte del Napoli nelle due partite contro i tedeschi, l’attaccante danese ha sorpreso per la sua velocità, la capacità nel dribbling e l’intelligenza tattica.

Qualità che lo hanno fatto entrare di prepotenza nei radar della società partenopea, che potrebbe tentare l’assalto in caso di partenza di Lozano. Dato che, però, il messicano non sembra destinato a muoversi in questa sessione di mercato, Siviglia permettendo, il colpo potrebbe concretizzarsi durante il calciomercato invernale.

Una delle opzioni prevederebbe di acquistare il ventitreenne già ora e lasciarlo in prestito per i prossimi quattro mesi in Germania, per poi integrarlo in rosa una volta concretizzatasi la cessione del messicano. Soluzione che permetterebbe al Napoli anche di risparmiare qualcosa sul prezzo del cartellino dell’attaccante, che si aggirerebbe, allo stato attuale, attorno ai 30 milioni di euro.