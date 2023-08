Napoli, mazzata tremenda: mani nei capelli per Garcia

Non una bellissima notizia quella che ha ricevuto ed, allo stesso tempo, comunicato l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia

In un primo momento ci aveva pensato direttamente la società. Poi la conferma è arrivata direttamente dal manager francese. Un annuncio alla vigilia della prima partita di campionato che il Napoli ha disputato contro il Frosinone allo stadio ‘Benito Stirpe‘. Adesso, però, resta da capire cosa succederà tra qualche giorno.

In attesa di ricevere risultati ufficiali in merito al suo stop, il tecnico ne ha parlato direttamente in conferenza stampa a Castel Volturno. La situazione, però, pare che non sia affatto delle peggiori.

Napoli, out Kvaratskhelia: quanto resterà fuori?

Ovviamente si è trattata di una assenza che non poteva affatto passare inosservata. Anche se, a dire il vero, la notizia che è arrivata il giorno prima della partita contro i ciociari ha gelato il sangue ai sostenitori partenopei.

Figuriamoci alla squadra campione di Italia e dal suo allenatore, Rudi Garcia. Ovviamente stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati.

Tanto è vero che ha tifato, dal divano di casa sua, i suoi compagni di squadra. Come riportato in precedenza, però, l’allenatore ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A. A quanto pare non si tratterebbe di nulla di grave per l’atleta. Come riferito dallo stesso ex Roma e Lione la sua è stata una scelta di “prudenza“. Non voleva assolutamente rischiare di far giocare il miglior giovane della passata stagione in A.

Tanto è vero che il suo posto è stato preso da Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, infatti, ha impressionato molto l’allenatore nei due ritiri svolti a Dimaro e Castel di Sangro. Queste, però, sono state le sue parole in merito all’infortunio del calciatore georgiano: “Questione di prudenza. Ha avuto un trauma, ha saltato alcuni allenamenti e alcune gare. Niente di grave, ma ha un piccolo fastidio e non rischiamo”.

I tifosi, infatti, si stanno chiedendo quando potrà ritornare a disposizione. Come ribadito dal francese a partire dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra. Non è da escludere che domenica 21 agosto, alle ore 18:30, possa giocare contro il Monza di Raffaele Palladino. Contro i brianzoli, lo scorso campionato, fu autore di una prestazione da urlo: doppietta, all’esordio, allo stadio ‘Maradona‘.