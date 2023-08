Retroscena Osimhen, colpo di scena in casa Napoli

Spunta un clamoroso retroscena che vede come protagonista il centravanti del Napoli, Victor Osimhen

Il calciatore nigeriano rimane al Napoli. Anche lui, dopo il suo compagno Piotr Zielinski, ha deciso di rifiutare la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Un modo per far capire che i soldi, di certo, agli atleti non mancano. Ma, cosa più importante, la loro voglia di rimanere in Europa e di continuare a vestire la maglia azzurra vale tantissimo per i tifosi.

Nel frattempo, però, spunta un clamoroso retroscena che vede come assoluto protagonista proprio il calciatore inquadrato in foto. A rivelarlo ci ha pensato direttamente il noto quotidiano ‘Corriere dello Sport‘. In questa vicenda, ovviamente, c’entra anche colui che lo ha portato a Napoli e acquistato dal Lille, ovvero Aurelio De Laurentiis.

Napoli, il clamoroso retroscena su Osimhen

Il numero uno azzurro, a dire il vero, non ha mai avuto dubbi sulle qualità del calciatore nigeriano quando militava in Francia. Ci ha visto lungo. Anche se i tifosi azzurri (in passato) e l’ex tecnico Gennaro Gattuso non erano del tutto convinti.

Anche nel suo caso, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha annusato i mutamenti del mercato. Ovviamente non si è tirato indietro davanti ad un investimento importante che ha portato il nigeriano nella squadra campione di Italia. Anzi, lo ha affrontato senza alcun tipo di problema. Non è finita qui visto che è spuntato un altro retroscena particolare che lo riguarda: a raccontarlo è un altro giornale, ‘Il Mattino‘. Il giocatore, tra Arabia e rinnovo, sognava il campionato di Premier League. Poi qualcosa è cambiato…