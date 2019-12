Lo scambio Politano Llorente tra Inter e Napoli potrebbe aiutare entrambe le squadre a colmare le proprie lacune. I motivi

Piovono conferme sulla possibilità di un eventuale scambio tra Inter e Napoli Politano-Llorente. Secondo quanto riferito da SkySport, i due tecnici Gennaro Gattuso e Antonio Conte avrebbero dato il loro benestare all’operazione, che potrebbe concludersi sulla base di uno scambio di prestiti. Sull’esterno dell’Inter c’è però la concorrenza della Fiorentina, e non è da escludere che i nerazzurri possano offrire l’ex Sassuolo come contropartita per arrivare a Federico Chiesa, da tempo un pallino del club milanese.

Scambio Politano-Llorente, l’affare che accontenta tutti: i motivi

Se Inter e Napoli dovessero concludere lo scambio di prestiti che porterebbe in quel di Milano Fernando Llorente e all’ombra del Vesuvio Matteo Politano, sarebbe un affare che accontenterebbe tutti. Politano nell’Inter non riesce a trovare spazio nel 3-5-2 di Conte: come esterno a tutta fascia il tecnico ex Chelsea chiede giocatori abili nella doppia fase, mentre come seconda punta l’ex Sassuolo non riesce a incidere come faceva da esterno d’attacco puro l’anno scorso con Spalletti e negli anni precedenti al Sassuolo. L’esterno classe 1993 invece si sposerebbe alla perfezione nel 4-3-3 del nuovo Napoli targato Gennaro Gattuso. Infatti, proprio in quel ruolo gli azzurri hanno bisogno di forze fresche, a causa del calo di rendimento dei senatori Insigne e Callejon, e le difficoltà di ambientamento che sta trovando Hirving Lozano, arrivato questa estate dal PSV Eindhoven per 43 milioni di euro.

Dall’altra parte invece il tecnico dell’Inter Antonio Conte potrebbe trovare in Llorente, che già ha allenato quando siedeva sulla panchina della Juventus, il vice Lukaku ideale.