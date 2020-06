Coppa Italia, Ospina salva il Napoli, ma ora è il momento di Meret

Ospina è stato protagonista indiscusso nella semifinale contro l’Inter, ma non giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus: a difendere i pali del Napoli sarà Meret.

La semifinale con l’Inter non poteva cominciare in modo peggiore. Pronti, via e subito una papera di Ospina, influenzata dal liscio di Di Lorenzo, porta il risultato complessivo in parità. L’errore poteva pesare nella testa del colombiano che invece è stato lucido e ha resettato tutto in fretta. La parata sul tiro di Candreva è stata determinante e anche un po’ simbolica. E’ rimasto in piedi fino all’ultimo, con la manona sinistra ferma, pietrificata sotto la traversa, per impedire alla cannonata calciata dall’esterno nerazzurro di entrare in porta. E in piedi è rimasto anche il Napoli. Protagonista assoluto del gol degli azzurri, grazie al lunghissimo rilancio verso Insigne lanciato a rete. E’ salito in cattedra nuovamente nel secondo tempo, e ha alzato un muro inviolabile che ha consentito il passaggio del turno.

Napoli, Ospina eroe di coppa, ma non ci sarà contro la Juve: giocherà Meret

Da quando c’è Gattuso in panchina, Ospina è diventato il portiere titolare del Napoli. E’ stato fondamentale in Coppa Italia, già nella partita contro il Perugia, grazie al rigore parato. La conquista della finale è soprattutto merito suo, ma l’ammonizione presa ieri sera contro i nerazzurri è stata fatale. Il colombiano era diffidato e il cartellino giallo gli impedirà di essere convocabile per la partita in scena a Roma fra tre giorni. Contro la Juventus ci sarà Alex Meret, già titolare nelle altre due sfide di campionato contro i bianconeri. Il giovane portiere azzurro avrà una grandissima chance. Sarà la sua prima finale di Coppa Italia, senza esser mai sceso in campo in questa competizione nella stagione in corso. Meret avrà la possibilità di riscattarsi dalle numerose panchine e il posto da titolare perso. Quale migliore possibilità se non quella di giocare una finale Napoli – Juventus?