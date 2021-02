Napoli-Granada, emergenza attacco per Gattuso: la situazione

Napoli-Granada, piena emergenza in attacco per Gattuso che avrà disponibili soltanto Politano, Insigne e l’adattato Elmas, oltre al Primavera Cioffi

Osimhen, Mertens, Petagna e Lozano. L’attaccante titolare, l’attaccante di riserva, la terza punta e poi addirittura il jolly, quello che poteva essere schierato centravanti in caso di emergenza. Forse un unicum nella storia del calcio, una serie di infortuni in serie che hanno fermato ben 4 calciatori, lasciando il Napoli senza più nessuno da schierare al centro dell’attacco. Potrebbe farcela Mertens, che si è allenato in gruppo, ma comunque non sarebbe al meglio e probabilmente non per tutti i 90 minuti. E se la fortuna aiuta gli audaci si potrebbe ribaltare la prospettiva e pensare che forse la sfortuna punisce chi invece è troppo prudente. La cessione di Llorente in un momento di emergenza senza prendere nessuno al suo posto ora è un po’ un rimpianto per Gattuso, che si trova costretto ad una soluzione tampone in una partita che potrebbe anche costargli la panchina. Politano, Insigne ed Elmas, oltre al Primavera Cioffi, sono gli unici calciatori più offensivi a disposizione. Si spera che Mertens riesca a giocare dal primo minuto e più tempo possibile, altrimenti urge un’altra soluzione lavorando di fantasia.

