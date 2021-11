Napoli, individuato l’obiettivo per la difesa: è sfida a tre

Il Napoli ha individuato un nuovo obiettivo per rinforzare la difesa: i partenopei pronti a sfidare altre due big

Il Napoli è una macchina quasi perfetta, almeno per quanto visto in questi primi mesi di stagione. I partenopei sono concentrati sugli obiettivi da conquistare sul campo, in primis la qualificazione alla prossima Champions League, il traguardo minimo indicato per questa stagione dopo due anni di “Purgatorio” in Europa League. La squadra è però prima in classifica, mostra un calcio bello ed apprezzabile, ed induce in riflessioni la dirigenza, soprattutto considerato come tra poco meno di due mesi si aprirà la finestra invernale di calciomercato.

Potenziare la rosa in alcuni settori dove vi sono carenze numeriche è la priorità del ds Giuntoli che sta lavorando soprattutto in ottica terzini; un’alternativa a Di Lorenzo, una a Mario Rui considerato come Ghoulam sia tutto da verificare e Malcuit non abbia affatto convinto fin qui. Mercato scandagliato, quindi, in questa direzione, anche se la società è attenta anche in vista della prossima estate.

Napoli, occhi su Federico Gatti

Gli azzurri, però, sono sempre molto attenti al mercato italiano e quello dei giovani, con tutte le leghe scandagliate con la massima attenzione. Ed agli occhi degli osservatori azzurri è risaltato Federico Gatti, pilastro del Frosinone che sogna il ritorno in A.

Difensore centrale classe ’98, il centrale è una delle note liete dei ciociari; ha un valore di 5 milioni di euro ma è in crescita considerate le prestazioni al top del ragazzo. Il Frosinone non lo lascerà andare prima del termine del campionato ma potrebbe anche cederlo già a gennaio a patto di poterlo avere in prestito fino a giugno.

Il Napoli, però, se la dovrà vedere con una concorrenza già agguerrita; sul ragazzo, infatti, hanno messo gli occhi sia Atalanta che Juventus e sarà quindi fondamentale giocare d’anticipo per anticipare le avversarie.