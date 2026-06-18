Napoli Gila, il difensore ha rifiutato la Premier League: la situazione con la Lazio

Il Napoli e Mario Gila sono ormai promessi sposi; il difensore è ormai deciso ed ha rifiutato anche la Premier League, cosa sta accadendo con la Lazio

Nel calciomercato esistono trattative che si giocano sui numeri e altre che, prima ancora delle offerte ufficiali, si costruiscono sulle convinzioni dei protagonisti. A volte basta una preferenza manifestata con decisione per cambiare gli equilibri di una negoziazione e mettere pressione ai club coinvolti.

È quello che starebbe accadendo in una delle operazioni più seguite di queste settimane. Da una parte c’è una società che vuole rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane ma già pronto per il salto di qualità. Dall’altra un club che non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più affidabili. Nel mezzo, però, c’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza: la volontà del diretto interessato.

Chi segue il mercato sa bene che quando un calciatore individua una destinazione precisa, le dinamiche possono cambiare rapidamente. Non sempre è sufficiente per chiudere un affare, ma certamente rappresenta un elemento capace di influenzare le strategie delle società coinvolte.

Gila ha scelto il Napoli: la volontà del difensore è sempre più chiara

Secondo quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Rai News 24, Mario Gila avrebbe ormai maturato una decisione precisa sul proprio futuro. Il difensore spagnolo vedrebbe nel Napoli la destinazione ideale per proseguire la propria crescita professionale e compiere un ulteriore salto di qualità.

Le indiscrezioni raccontano di un recente confronto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della Lazio, durante il quale sarebbe stata espressa chiaramente la volontà di intraprendere una nuova esperienza. L’idea del centrale sarebbe quella di approdare in una squadra capace di competere stabilmente per obiettivi di alto livello, sia in Italia che in Europa.

Un segnale significativo sarebbe arrivato anche dal mercato internazionale. Nonostante l’interesse del Bournemouth e la possibilità di trasferirsi in Premier League, il difensore avrebbe preferito aspettare gli sviluppi della pista azzurra. Una scelta che confermerebbe il gradimento nei confronti del progetto tecnico partenopeo.

Per chi osserva da vicino le dinamiche di mercato, questo rappresenta spesso uno degli aspetti più importanti di una trattativa. Quando un giocatore individua una destinazione precisa, tende a concentrare tutte le proprie energie verso quell’obiettivo, riducendo il margine di manovra per eventuali concorrenti.

La distanza economica resta il vero ostacolo

Se sul fronte della volontà personale il quadro appare abbastanza definito, la situazione cambia quando si passa ai numeri. Ed è proprio qui che la trattativa tra Napoli e Lazio continua a incontrare le maggiori difficoltà.

Claudio Lotito non sembra intenzionato a fare sconti. La valutazione del cartellino di Gila resta vicina ai 30 milioni di euro, con l’obiettivo minimo di incassarne almeno 25. Una cifra che riflette non soltanto il valore tecnico del giocatore, ma anche la sua crescita costante nelle ultime stagioni.

Dal canto suo, il club azzurro mantiene una posizione molto più prudente. La dirigenza partenopea, infatti, non vorrebbe superare quota 15 milioni di euro, ritenendo eccessiva la richiesta biancoceleste. Una forbice ampia che, almeno al momento, rende complicata una chiusura immediata dell’affare.

Proprio per questo motivo il Napoli continua a monitorare anche altre soluzioni per il reparto difensivo. Una strategia normale in questa fase del mercato, soprattutto quando una trattativa rischia di trasformarsi in una lunga partita a scacchi.

Eppure c’è un elemento che continua a tenere viva la pista: la determinazione di Mario Gila. Nel calcio moderno i contratti e le valutazioni economiche restano fondamentali, ma la volontà di un giocatore può spesso diventare una leva decisiva. La domanda che accompagna queste settimane di mercato è semplice: fino a che punto il desiderio dello spagnolo riuscirà a incidere sulle richieste della Lazio?