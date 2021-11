Napoli, la dirigenza ha deciso sul futuro: decisivo il suo volere

In casa Napoli la dirigenza ha deciso sul futuro del calciatore: è stato decisivo anche il volere dello stesso atleta

In casa Napoli si è nel vivo della stagione; i partenopei sono primi in classifica e la testa sul campo è tutta concentrata alla supersfida che attenderà Insigne e compagni dopo la sosta, a Milano contro l’Inter.

La dirigenza, però, già lavora al futuro e soprattutto in vista della prossima stagione sul mercato. Se per la sessione invernale si proverà ad acquistare almeno un terzino che possa rinforzare quella porzione di campo, in estate saranno grandi le manovre. Tanti, infatti, i calciatori in scadenza e la società se da un lato lavora in ottica rinnovi, dall’altro è impegnata a costruire la squadra del futuro.

La dirigenza azzurra sembra però avere le idee chiare su un calciatore attualmente in organico; futuro deciso, quindi, per uno dei grandi pilastri della formazione plasmata da Luciano Spalletti.

Napoli, Anguissa vuole restare: la famiglia si è ambientata in città

Stiamo parlando di Frank André Zambo Anguissa, arrivato in estate dal Fulham in cambio di un prestito oneroso da 400mila euro ed il diritto di riscatto. Opzione, questa che non sarà esercitata già a gennaio, come peraltro si era profilato, ma direttamente a giugno.

Il centrocampista camerunense ha dimostrato il suo valore, conquistando fin da subito la titolarità ma anche l’amore dei tifosi oltre che la stima del tecnico stesso. Giocatore imprescindibile, uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo, in grado di coniugare qualità e quantità, oltre ad un dinamismo ed un’interdizione davvero fuori dal comune.

Doti queste che hanno convinto tutti. Il Napoli eserciterà l’opzione di riscatto nel prossimo giugno e lo acquisterà a titolo definitivo. Ad Anguissa, peraltro, si erano avvicinati anche altri club ma il ragazzo ha deciso il suo futuro. Vuole restare a Napoli, anche perché la sua famiglia si è ambientata in un amen nel capoluogo partenopeo. La moglie ed i figli vivono a Posillipo ed il centrocampista è pronto a diventare grande e trionfare in maglia azzurra.