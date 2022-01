Può sorridere Spalletti: l’attaccante del Napoli ha ripreso ad allenarsi

Finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti, che ritrova l’attaccante del suo Napoli a tre giorni di distanza dal big match di Torino. L’azzurro ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo un periodo di isolamento, come riportato da Francesco Modugno per Sky.

Non solo sorrisi amari in casa Napoli: la squadra ritrova il suo attaccante per il big match in programma giovedì 6 gennaio. Dopo un breve periodo in quarantena fiduciaria, il calciatore ha potuto allenarsi in gruppo in seguito a diversi esiti negativi dei tamponi. Petagna ritrova dunque i suoi compagni, mentre si attendono notizie su Kevin Malcuit.

L’augurio è che sia la prima di una serie di notizie felici dopo un periodo nefasto a Castel Volturno, che ha visto sempre meno calciatori frequentare i suoi campi di allenamento. Si attendono aggiornamenti sulla situazione di Malcuit, posto in quarantena in contemporanea al ritrovato Petagna.

Aumentano le opzioni a disposizione di Spalletti, in grande attesa del suo nuovo difensore, in vista dei molteplici incontri in programma. Osimhen non prenderà parte alla Coppa d’Africa, e potrebbe tornare tra i convocati per l’importante match di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Con tanti dubbi, difficoltà ed incertezze la squadra dovrà compattarsi per far fronte ad un gennaio tanto complicato quanto fondamentale per l’economia della stagione. Qualificarsi in Champions League non è unicamente un obiettivo stagionale, sarà infatti determinante per la ricostruzione della squadra e le sue future aspirazioni.