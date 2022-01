UFFICIALE Napoli: altri due calciatori in quarantena

Non hanno fine le brutte notizie per il Napoli durante questa sosta natalizia: due calciatori sono in quarantena, e dunque momentaneamente non disponibili a causa di contatti stretti con persone positive. Scende a 15 il numero di giocatori pronti a partire per il prossimo incontro.

Lo ha reso noto la società tramite i canali social ufficiali: altri due calciatori del Napoli non sono al momento disponibili. Gli azzurri sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro, poiché sono entrati in contatto con positivi al Covid-19. In grande difficoltà Luciano Spalletti, con sempre meno uomini a disposizione per le importanti partite in arrivo.

Leggi anche >>> Insigne al Toronto: Il fallimento del progetto

Napoli: due calciatori in quarantena

Kevin Malcuit ed Andrea Petagna sono dunque costretti a rimanere in isolamento domiciliare, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Si allunga la lista degli indisponibili all’ombra del Vesuvio, mentre si avvicina l’importante gara con la Juve. Il tecnico rischia di perdere altre due pedine importanti in un momento di grande incertezza.

Il numero 37 azzurro non sta incidendo quanto sperato: dopo il goal a Genoa non sono infatti arrivate altre reti. Il suo apporto è risultato tuttavia importante per il gioco della squadra, che necessita della sua presenza in mancanza di Osimhen.

Anche Malcuit ha mostrato di essere in un buon momento, convincenti le sue prestazioni specialmente nel ruolo di esterno. Ma la fortuna non sorride al Napoli, e mentre Giuntoli lavora senza sosta per portare a Spalletti un nuovo difensore, la squadra continua a perdere pezzi, durante una sosta natalizia che difficilmente lo staff tecnico dimenticherà.