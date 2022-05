La dura contestazione dei tifosi: striscione eloquente, c’è lui nel mirino – FOTO

A Napoli non terminano le polemiche. In serata, infatti, è stato esposto uno striscione all’esterno del Maradona.

Il Napoli ha disputato un campionato di vertice, considerando che per diverse giornate è stato anche primo in classifica. I partenopei, dopo qualche anno, sono tornati a competere per vincere lo scudetto, ma poi hanno totalizzato solo un punto nelle gare con Fiorentina, Roma ed Empoli ed hanno dovuto dire addio ad ogni sogno di gloria.

A far più rumore di queste gare è stata sicuramente la sconfitta contro l’Empoli di Andreazzoli, visto che il Napoli vinceva 0-2 fino all’80’ e poi è crollato sotto i colpi di Henderson e di Pinamonti (autore di una doppietta).

Dopo la sconfitta del Castellani, ci sono state molte critiche per il gruppo azzurro. Le polemiche si sono protratte fino a questa sera, visto che all’esterno del Maradona è stato esposto questo striscione: “Spalletti, la panda te la restituiamo…bast’ ca te ne vaje!”. Questa frase fa riferimento al furto della macchina del tecnico toscano avvenuto lo scorso ottobre all’esterno dell’Hotel Britannique.

Lo striscione dei tifosi del #Napoli nei confronti di Luciano #Spalletti apparso fuori i cancelli del #Maradona pic.twitter.com/6MleJB6mcf — Giovanni Spinazzola (@Gi_Spinazzola) May 11, 2022

Questo striscione è un attacco diretto a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano in queste ultime settimane ha ribadito più volte l’importanza del raggiungimento da parte della sua squadra della qualificazione alla prossima edizione Champions League, ma questo, evidentemente, non è bastato ad una parte dei tifosi del Napoli.

Questa polemica sicuramente non troverà d’accordo tutti i tifosi partenopei, considerando anche che la prevendita per l’ultima gara casalinga della stagione degli azzurri contro il Genoa di Blessin sta viaggiando con un ottimo ritmo. Per l’ultimo match al Maradona in maglia azzurra di Lorenzo Insigne, che volerà in Canada per giocare con il Toronto, infatti, sono stati già venduti tutti i tagliandi nei settori di Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti Superori.

Ad aiutare la vendita è stata sicuramente anche la speciale promozione proprio nei settori della Tribuna Posillipo e della Tribuna Nisida: tutte le persone che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un altro ad una tariffa scontata del 50%.