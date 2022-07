Dybala-Napoli, clamoroso assist dell’Inter: ora potrebbe cambiare tutto

Il Napoli è a caccia di rinforzi per il proprio reparto offensivo ed il sogno è Paulo Dybala, con l’Inter che ha fatto un clamoroso assist ai partenopei

Uno dei rebus più importanti di questa sessione di mercato riguarda sicuramente il futuro di Paulo Dybala. Svincolatosi dalla Juventus, la Joya è a caccia di una nuova avventura professionale che lo stuzzichi e fino ad oggi si dava quasi per scontato sarebbe andato all’Inter, ma le cose sono destinate clamorosamente a cambiare.

Quest’oggi, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione da parte dell’Inter dove era presente l’ad nerazzurro Beppe Marotta. L’ad del club milanese, tra i tanti temi, ha parlato anche di Dybala ed ha rivelato a sorpresa che per il momento il club nerazzurro non ha bisogno del giocatore argentino.

Marotta scarica Dybala: il Napoli torna a sognare?

Dopo l’arrivo di Lukaku, si pensava che l’Inter avrebbe acquistato Dybala per rendere il suo attacco davvero micidiale ed invece, per ora, non sarà così. Marotta ha chiuso all’arrivo dell’argentino, con l’ad nerazzurro che ha affermato come il reparto offensivo della squadra sia a posto così: “Dybala rappresentava un’opportunità, ma non possiamo dimenticare che siamo a posto nel settore offensivo” – ha precisato Marotta – “Resta l’affetto nei confronti di Paulo”

Parole che fungono da assist alle altre pretendenti per Dybala, tra cui il Napoli che sogna un clamoroso colpaccio che scatenerebbe tantissimo entusiasmo fuori dal campo e che porterebbe tanta qualità e mentalità dentro il campo. Una trattativa che resta molto complicata, ma non impossibile e che richiede comunque uno sforzo da parte di De Laurentiis.

Attualmente, Dybala ed il suo entourage chiedono una cifra tra i 6 ed i 7 milioni euro di ingaggio annui. Per vestire la maglia azzurra l’argentino dovrebbe abbassare le proprie pretese economiche, con la società partenopea che potrebbe arrivare ad offire almeno 4 o 5 milioni di euro per convincerlo.

Le altre pretendenti

Oltre al Napoli, come detto, ci sono anche altre squadre che stanno seguendo Dybala con grande interesse. In Italia sia il Milan che la Roma stanno monitorando l’ex giocatore bianconero, anche se al momento i due club hanno altre priorità. Tuttavia, le parole di Marotta rappresentano un assist anche per queste due società e le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore.

All’estero, invece, chi sta seguendo molto da vicino la situazione è il Manchester United. I Red Devils sono in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo che sembra intenzionato ad andar via per giocare in club che disputi la Champions League. Qualora il fuoriclasse portoghese lasciasse, lo United si fionderebbe su Dybala e potrebbe accontentare le sue richieste economiche.

Sempre in Inghilterra, Dybala piace al Liverpool che è alla ricerca di un sostituto di esperienza dopo la partenza di Mané, trasferitosi al Bayern Monaco. In Spagna, invece, è l’Atletico Madrid a seguire la Joya, mentre più defilato è il Barcellona che ad oggi sta valutando altre piste.