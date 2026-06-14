Napoli Anguissa, la richiesta degli agenti spiazza tutti: la decisione del club azzurro

Napoli e Frank Anguissa, arriva la richiesta da parte degli agenti del centrocampista: ds Manna spiazzato, la decisione

C’è un momento, durante ogni estate di mercato, in cui le attenzioni si concentrano sui grandi nomi in arrivo. I tifosi sognano acquisti, gli allenatori immaginano nuove soluzioni tattiche e le indiscrezioni si rincorrono senza sosta. Eppure, spesso, le decisioni più importanti riguardano chi potrebbe partire.

È proprio ciò che sta accadendo in casa Napoli, dove il club azzurro è impegnato a programmare la prossima stagione mentre si avvicina la definizione del nuovo progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri. Tra le varie questioni aperte ce n’è una che riguarda uno dei protagonisti degli ultimi anni: André-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunense è stato uno degli uomini simbolo dello scudetto conquistato dagli azzurri, ma il calcio corre veloce e gli equilibri cambiano in fretta. Oggi il suo futuro appare meno scontato rispetto a qualche mese fa e alcuni segnali arrivati nelle ultime settimane sembrano raccontare una storia diversa rispetto al recente passato.

Anguissa-Napoli, il mercato si muove e arrivano i primi segnali

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, gli agenti di Anguissa avrebbero chiesto al Napoli una valutazione ufficiale del cartellino. Un passaggio che nel linguaggio del mercato viene spesso interpretato come un primo passo verso l’apertura di nuovi scenari.

La società azzurra avrebbe fissato il prezzo del centrocampista a circa 20 milioni di euro. Una cifra che tiene conto sia dell’esperienza internazionale del giocatore sia della situazione contrattuale, con un accordo in scadenza nel giugno del 2027.

Non si tratta di una valutazione casuale. Il Napoli sa bene quanto Anguissa abbia inciso nelle stagioni più importanti del club e quanto il suo profilo sia ancora apprezzato in diversi campionati europei. Allo stesso tempo, la dirigenza è consapevole che ogni ciclo prima o poi arriva a un punto di svolta e che il mercato impone riflessioni pragmatiche.

Da qui nasce una situazione che merita attenzione. Non c’è una rottura, non ci sono tensioni pubbliche, ma la sensazione è che entrambe le parti stiano valutando con serenità la possibilità di intraprendere strade differenti.

Una stagione complicata e l’arrivo di Allegri sullo sfondo

A influenzare le valutazioni c’è inevitabilmente anche l’ultima annata del mediano camerunense. La stagione di Zambo Anguissa è stata caratterizzata da diversi ostacoli, a partire dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi.

Dopo il problema alla coscia accusato nel mese di novembre, il rientro è arrivato soltanto a marzo. Un periodo lungo che ha inevitabilmente condizionato il rendimento e la continuità del giocatore. I numeri raccontano comunque di un contributo importante: 22 presenze e 4 reti, dati che confermano la sua capacità di incidere anche in zona offensiva.

Nella fase finale della stagione, però, il centrocampista ha progressivamente perso spazio nelle scelte tecniche, finendo spesso dietro ad altri compagni nelle gerarchie. Un dettaglio che oggi pesa nelle valutazioni sul suo futuro.

Nel frattempo il Napoli guarda avanti. L’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe portare nuove idee, nuovi equilibri e una diversa organizzazione del centrocampo. Prima di prendere una decisione definitiva, non è escluso che ci sia un confronto diretto tra il tecnico e il giocatore.

Perché nel calcio le storie non finiscono sempre con un addio annunciato. A volte basta una nuova prospettiva per cambiare tutto. Ecco perché la vicenda di Anguissa resta una delle più interessanti dell’estate azzurra: sarà davvero il momento di voltare pagina o il nuovo corso del Napoli potrebbe riservare ancora un capitolo inatteso?